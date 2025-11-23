Tulum, la consolidación de un paraíso

México vive un momento estelar en el turismo. Lejos de la incertidumbre, las cifras confirman la confianza global en nuestro país. De enero a septiembre de 2025, hemos recibido 34.7 millones de turistas internacionales, un 6.4% más que el año anterior. Y más importante aún, casi 80 millones de turistas nacionales que conocen y disfrutan las maravillas de México. En esta dinámica favorable, Quintana Roo brilla con luz propia, y una de sus joyas, Tulum, se consolida.

Para entender el presente de Tulum, hay que ser honestos sobre cómo nació y creció este municipio. Tulum nació sin una ruta clara de navegación de desarrollo urbano y turístico. El destino experimentó un crecimiento feroz, casi explosivo, que durante años careció de planeación. Sería ingenuo no esperar que esa expansión acelerada trajera consigo consecuencias obvias: retos importantes en materia de seguridad, una infraestructura de servicios públicos rebasada y una mayor vulnerabilidad a fenómenos como el sargazo.

Es justo este escenario de retos el que ha llevado a algunos a vaticinar un declive. Pero cometen un error de análisis fundamental: confunden la estacionalidad —o estos mismos dolores de crecimiento— con una tendencia real. La tan citada “dramática baja” de septiembre, con un 54.2% de ocupación, es un dato sacado de contexto; históricamente, es el mes de menor afluencia. La estrategia de consolidación debe medirse por sus resultados acumulados, no por sus puntos más bajos.

Así lo refrendan los datos de la Secretaría de Turismo: de enero a octubre, Tulum recibió a más de 1.3 millones de turistas, manteniendo una ocupación promedio del 75.8%. Esto no es una casualidad, es el resultado de la consolidación del destino.

Parte de esa consolidación es la inversión en infraestructura. El Tren Maya ya conecta a las comunidades y el nuevo Aeropuerto Internacional de Tulum “Felipe Carrillo Puerto” es una realidad que supera las expectativas: de enero a octubre, ha recibido a más de un millón de pasajeros, conectando con 11 aerolíneas nacionales e internacionales.

Pero estos resultados no dependen solo de la infraestructura. Como anunció la presidenta de México en su conferencia del 14 de noviembre, el futuro de Tulum se cimienta en un plan de 128 acciones para el desarrollo turístico, el ordenamiento urbano, la promoción y la mejora de infraestructura. Además se anunció el acceso gratuito y permanente a cinco playas públicas en Tulum, incluyendo dos nuevos accesos en Playa del Pueblo y Playa Conchitas, sumados a los del Parque del Jaguar.

Tulum no está en crisis. Tulum está madurando. Está en un proceso de transición para convertirse en un destino de clase mundial, sostenible e inclusivo. La transformación es profunda, pero la dirección es la correcta. El futuro de Tulum es brillante, como un paraíso que supera su adolescencia de crecimiento explosivo para entrar en una fase de consolidación inteligente. El Tulum del mañana está en plena construcción, y les aseguro, será más próspero y resiliente que nunca.

*El autor es senador de la República.