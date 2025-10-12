Tendencias y señales

La mejor, OMAB

Las acciones de Grupo Aeroportuario Centro Norte, administrador del aeropuerto de Monterrey, cotizan en 242.72 pesos cada una, terminando la semana con un aumento de 4.39% en la Bolsa Mexicana de Valores. En lo que va del presente año tienen una ganancia de 35.25 por ciento.

La peor, R

Los papeles de Banco Regional finalizaron el viernes de la semana pasada con un retroceso en su cotización en la Bolsa Mexicana de Valores de 10.31% a 141.85 pesos por unidad. La emisora regiomontana cerró con un valor de capitalización bursátil de 46,517.06 millones de pesos.

AC Las acciones de la embotelladora de Coca-Cola, Arca Continental, tuvieron un retroceso de 6.7% la semana pasada en la Bolsa Mexicana de Valores. Pasaron de 191.03 a 178.24 pesos por unidad.

ALFA Los títulos del conglomerado industrial regiomontano avanzaron 0.56% la semana pasada en la Bolsa mexicana, al pasar de 14.27 a 14.35 pesos. En valor de mercado ganó 444.68 millones de pesos.

ALSEA La administradora de restaurantes tuvo una semana negativa en la BMV pues sus acciones perdieron 7.27% al pasar de 58.35 a 54.11 pesos cada una. En lo que va del 2025 gana 24.42 por ciento.

AMX Los títulos de América Móvil, propiedad de Carlos Slim, ganaron 1.87% durante la semana en la Bolsa mexicana, al pasar de 19.26 a 19.62 pesos cada una. En lo que va del año avanzan 31.24 por ciento.

ASUR Los títulos de Grupo Aeroportuario del Sureste, administrador del aeropuerto de Cancún, perdieron 0.09% la semana pasada en la Bolsa mexicana. Pasaron de 580.42 a 579.89 pesos cada uno.

BBAJIO Los papeles de Banco del Bajío tuvieron una ganancia de 0.76% la semana que terminó el viernes anterior en la Bolsa mexicana. Pasaron de 44.62 a 44.96 pesos cada uno. En el año avanzan 7.69 por ciento.

BIMBO Los títulos de la panificadora más grande del mundo, Grupo Bimbo, retrocedieron 4.63% en la Bolsa mexicana, al pasar de un precio de 64.31 pesos a uno de 61.33 pesos. En valor de mercado la emisora perdió 12,831.91 millones de pesos.

BOLSA Grupo BMV perdió 447.33 millones de pesos en valor de capitalización la semana pasada en el centro bursátil. Sus papeles pasaron de 36.85 a 36.05 pesos, equivalente a una caída de 2.17 por ciento.

CEMEX Las acciones de la regiomontana Cementos Mexicanos subieron en la semana 1.8% al pasar de 16.66 a 16.96 pesos cada una en la Bolsa mexicana. En valor de capitalización bursátil ganó 4,546.48 millones de pesos.

CHDRAUI Las acciones de la cadena de tiendas de autoservicio terminaron la semana con una caída de 1.95%, de 141.98 a 139.21 pesos por unidad. En lo que va del 2025 avanza 11.1% en el valor de sus títulos.

CUERVO Los papeles de la tequilera más grande del mundo, José Cuervo, tuvieron una caída de 0.57% la semana pasada en la Bolsa. Pasaron de 19.25 a 19.14 pesos cada uno. En el 2025 pierden 18.31 por ciento.

FEMSA La dueña de las tiendas de conveniencia Oxxo cerró la semana con una pérdida en el precio de su acción de 1.25% a 173.92 pesos por unidad en la BMV. En el año pierden 2.13 por ciento.

GAP Al cierre de la semana pasada, los títulos de Grupo Aeroportuario del Pacífico perdieron 0.86% en la Bolsa mexicana a 418.9 pesos por unidad, equivalente a una pérdida en valor de mercado de 1,839.21 millones de pesos.

GCARSO Los títulos del conglomerado Grupo Carso, propiedad de Carlos Slim, reportaron un retroceso semanal de 4.04% a 123.86 pesos en la BMV. En el año muestran una ganancia de 7.44 por ciento.

GCC Los papeles de GCC (antes Grupo Cementos de Chihuahua) tuvieron un retroceso de 2.33% la semana pasada en la Bolsa Mexicana de Valores. Pasaron de 167.74 a 163.83 pesos cada uno. En el 2025 pierden 12.13 por ciento.

GENTERA Los papeles de la microfinanciera, matriz de Banco Compartamos, tuvieron un retroceso de 4.32% a 43.15 pesos por unidad en la Bolsa mexicana, desde los 45.1 pesos de la semana previa. En el 2025 avanza 77.57 por ciento.

GFINBUR Los títulos de Grupo Financiero Inbursa, propiedad de Carlos Slim, reportaron un retroceso semanal de 1.63% a 47.73 pesos, desde los 48.52 pesos de la semana previa en la BMV. En el 2025 avanza 10 por ciento.

GFNORTE Los papeles de Grupo Financiero Banorte finalizaron la semana pasada con un retroceso de 2.99% a 174.73 pesos cada uno en la Bolsa mexicana. En los últimos 12 meses muestran una ganancia de 15.98 por ciento.

GMEXICO La empresa minera Grupo México, líder en producción de cobre, tuvo un retroceso semanal en el precio de su acción de 9.91% a 144.87 pesos por título, y cerró con un valor de capitalización bursátil de 1,127,813 millones de pesos.

GRUMA Los papeles de la productora de harina y tortillas Gruma cerraron la semana pasada en la BMV con una pérdida en su precio de 5.02% a 317.26 pesos por unidad. En el año tienen un retroceso de 2.65 por ciento.

KIMBER Kimberly Clark de México, empresa de productos de higiene y cuidado personal, tuvo una pérdida en el precio de su acción de 3.06% a 36.73 pesos cada una la semana pasada en la Bolsa. En el año ganan 24.93 por ciento.

KOF Los títulos de Coca-Cola FEMSA tuvieron una ganancia de 2.23% durante la semana en la Bolsa mexicana. Pasaron de 149.57 a 152.9 pesos cada uno. En lo que va del 2025 la emisora cae 5.61 por ciento.

LAB La empresa de medicamentos de venta libre y productos de cuidado personal, Genomma Lab, tuvo un retroceso de 5.97% a 17.79 pesos por papel, desde los 18.92 pesos de la semana previa. En el 2025 retrocede 29.21 por ciento.

LACOMER La cadena de tiendas de autoservicio La Comer terminó la semana con una caída de 0.85%, de 40.96 a 40.61 pesos por acción. En lo que va del 2025 avanza 23.81% en el valor de sus títulos.

LIVEPOL La cadena departamental El Puerto de Liverpool tuvo una pérdida en el precio de su acción de 1.68% a 89 pesos cada una la semana pasada en la Bolsa. En el año pierden 10.23 por ciento.

MEGA Los títulos de la compañía de telecomunicaciones, Megacable, bajaron 8.43% en la semana en la Bolsa mexicana, a 50.49 pesos cada uno. En lo que va del 2025 ganan 48.89 por ciento. Su valor de mercado es de 43,340.63 millones de pesos.

ORBIA Los papeles de Orbia pasaron de 17.55 a 15.87 pesos cada uno en la semana, un retroceso de 9.57% en la Bolsa Mexicana de Valores. En lo que va del 2025 ganan 5.94 por ciento. Su valor de mercado asciende a 31,232.16 millones de pesos.

PEÑOLES Los papeles de Industrias Peñoles bajaron 1.94% en la semana a 782.63 pesos cada uno en la Bolsa Mexicana de Valores. En el año ganan 194 por ciento. Su valor de mercado es de 311,076.4 millones de pesos.

PINFRA Las acciones de Promotora y Operadora de Infraestructura reportaron una pérdida de 3.59% durante la semana pasada en la BMV, cerrando en 230.47 pesos cada una. En el 2025 acumula una ganancia de 30.48 por ciento. Su valor de capitalización bursátil es de 96,550.88 millones de pesos.

Q Las acciones de la aseguradora mexicana de automóviles Quálitas, ganaron 2.73% la semana que recién terminó, pasando de 168.9 a 173.51 pesos cada una. En lo que va del año caen 1.08 por ciento. Su valor de mercado asciende a 69,404 millones de pesos.

TLEVISA Las acciones de la productora de contenidos en español más grande del mundo, Grupo Televisa, pasaron de 9.41 a 8.69 pesos cada una, una baja de 7.65% en la semana pasada. En lo que va del 2025 ganan 25.76 por ciento. Su valor de mercado es de 26,538.46 millones de pesos.

VESTA Los títulos de la desarrolladora mexicana de parques industriales bajaron 4.06% a 47.74 pesos cada uno el viernes pasado en la Bolsa mexicana. En lo que va del 2025 tienen un retroceso de 10.28 por ciento. Su valor de mercado asciende a 42,135.97 millones de pesos.

WALMEX Los papeles de Walmart de México subieron 1.77% en la semana que recién finalizó al pasar a 56.47 pesos por unidad. En lo que va del 2025 tienen un incremento de 2.88 por ciento. Su valor de capitalización bursátil asciende a 982,222.1 millones de pesos.