Tendencias y señales

La mejor, GMEXICO

La empresa minera Grupo México, líder en producción de cobre, tuvo un alza semanal en el precio de su acción de 8.73% a 160.81 pesos por título, y cerró con un valor de capitalización bursátil de 1,251,906 millones de pesos.

La peor, GAP

Al cierre de la semana pasada, los títulos de Grupo Aeroportuario del Pacífico perdieron 7.33% en la Bolsa mexicana a 422.54 pesos por unidad, equivalente a una pérdida en valor de mercado de 16,886.37 millones de pesos.

AC Las acciones de la embotelladora de Coca-Cola, Arca Continental, tuvieron un alza de 1% la semana pasada en la Bolsa Mexicana de Valores. Pasaron de 189.13 a 191.03 pesos por unidad.

ALFA Los títulos del conglomerado industrial regiomontano retrocedieron 4.16% la semana pasada en la Bolsa mexicana, al pasar de 14.89 a 14.27 pesos. En valor de mercado perdió 3,446.29 millones de pesos.

ALSEA La administradora de restaurantes tuvo una semana negativa en la BMV pues sus acciones perdieron 5.18% al pasar de 61.54 a 58.35 pesos cada una. En lo que va del 2025 gana 34.17 por ciento.

AMX Los títulos de América Móvil, propiedad de Carlos Slim ganaron 0.68% durante la semana en la Bolsa mexicana, al pasar de 19.13 a 19.26 pesos cada una. En lo que va del año avanzan 28.83 por ciento.

ASUR Los títulos de Grupo Aeroportuario del Sureste, administrador del aeropuerto de Cancún, perdieron 6.75% la semana pasada en la Bolsa mexicana. Pasaron de 622.46 a 580.42 pesos cada uno.

BBAJIO Los papeles de Banco del Bajío tuvieron una pérdida de 1.89% la semana que terminó el viernes anterior en la Bolsa mexicana. Pasaron de 45.48 a 44.62 pesos cada uno. En el año avanzan 6.87 por ciento.

BIMBO Los títulos de la panificadora más grande del mundo, Grupo Bimbo, retrocedieron 1.23% en la Bolsa mexicana, al pasar de un precio de 65.11 pesos a uno de 64.31 pesos. En valor de mercado la emisora perdió 3,444.8 millones de pesos.

BOLSA Grupo BMV perdió 682.17 millones de pesos en valor de capitalización la semana pasada en el centro bursátil. Sus papeles pasaron de 38.07 a 36.85 pesos, equivalente a una caída de 3.2 por ciento.

CEMEX Las acciones de la regiomontana Cementos Mexicanos subieron en la semana 0.66% al pasar de 16.55 a 16.66 pesos cada una en la Bolsa mexicana. En valor de capitalización bursátil ganó 1,667.04 millones de pesos.

CHEDRAUI Las acciones de la cadena de tiendas de autoservicio terminaron la semana con una caída de 2.87%, de 146.18 a 141.98 pesos por unidad. En lo que va del 2025 avanza 13.31% en el valor de sus títulos.

CUERVO Los papeles de la tequilera más grande del mundo, José Cuervo, tuvieron una caída de 3.7% la semana pasada en la Bolsa. Pasaron de 19.99 a 19.25 pesos cada uno. En el 2025 pierden 17.84 por ciento.

FEMSA La dueña de las tiendas de conveniencia Oxxo cerró la semana con una pérdida en el precio de su acción de 2.73% a 176.12 pesos por unidad en la BMV. En el año pierden 0.89 por ciento.

GCARSO Los títulos del conglomerado Grupo Carso, propiedad de Carlos Slim, reportaron un retroceso semanal de 2.7% a 129.08 pesos en la BMV. En el año muestran una ganancia de 11.97 por ciento.

GCC Los papeles de GCC (antes Grupo Cementos de Chihuahua) tuvieron un retroceso de 3.95% la semana pasada en la Bolsa Mexicana de Valores. Pasaron de 174.64 a 167.74 pesos cada uno. En el 2025 pierden 10.03 por ciento.

GENTERA Los papeles de la microfinanciera, matriz de Banco Compartamos, tuvieron un retroceso de 3.14% a 45.1 pesos por unidad en la Bolsa mexicana, desde los 46.56 pesos de la semana previa. En el 2025 avanzan 85.6 por ciento.

GFINBUR Los títulos de Grupo Financiero Inbursa, propiedad de Carlos Slim, reportaron un retroceso semanal de 4.94% a 48.52 pesos, desde los 51.04 pesos de la semana previa en la BMV. En el 2025 avanza 11.82 por ciento.

GFNORTE Los papeles de Grupo Financiero Banorte finalizaron la semana pasada con un alza de 0.12% a 180.12 pesos cada uno en la Bolsa mexicana. En los últimos 12 meses muestran una ganancia de 20.15 por ciento.

GRUMA Los papeles de la productora de harina y tortillas Gruma cerraron la semana pasada en la BMV con una pérdida en su precio de 2.22% a 334.03 pesos por unidad. En el año tienen un avance de 2.49 por ciento.

KIMBER Kimberly Clark de México, empresa de productos de higiene y cuidado personal, tuvo una ganancia en el precio de su acción de 2.38% a 37.89 pesos cada una la semana pasada en la Bolsa. En el año ganan 28.88 por ciento.

KOF Los títulos de Coca-Cola FEMSA tuvieron una pérdida de 3.47% durante la semana en la Bolsa mexicana. Pasarón de 154.94 a 149.57 pesos cada uno. En lo que va del 2025 la emisora cae 7.67 por ciento.

LAB La empresa de medicamentos de venta libre y productos de cuidado personal, Genomma Lab, tuvo un alza de 0.37% a 18.92 pesos por papel, desde los 18.85 pesos de la semana previa. En el 2025 retroceden 24.71 por ciento.

LACOMER La cadena de tiendas de autoservicio La Comer terminó la semana con una caída de 2.82%, de 42.15 a 40.96 pesos por acción. En lo que va del 2025 avanza 24.88% en el valor de sus títulos.

LIVEPOL La cadena departamental El Puerto de Liverpool tuvo una pérdida en el precio de su acción de 1.65% a 90.52 pesos cada una la semana pasada en la Bolsa. En el año pierden 8.69 por ciento.

MEGA Los títulos de la compañía de telecomunicaciones, Megacable, bajaron 6.75% en la semana en la Bolsa mexicana, a 55.14 pesos cada uno. En lo que va del 2025 ganan 62.61 por ciento. Su valor de mercado es de 47,332.19 millones de pesos.

OMA Las acciones de Grupo Aeroportuario Centro Norte, administrador del aeropuerto de Monterrey, cotizan en 232.52 pesos cada una, terminando la semana con un descenso de 3.43% en la Bolsa Mexicana de Valores. En lo que va del presente año tienen una caída de 29.57 por ciento.

ORBIA Los papeles de Orbia pasaron de 16.54 a 17.55 pesos cada uno en la semana, un avance de 6.11% en la Bolsa Mexicana de Valores. En lo que va del 2025 ganan 17.16 por ciento. Su valor de mercado asciende a 34,538.4 millones de pesos.

PEÑOLES Los papeles de Industrias Peñoles bajaron 0.96% en la semana a 798.1 pesos cada uno en la Bolsa Mexicana de Valores. En el año ganan 199.81 por ciento. Su valor de mercado es de 317,225.4 millones de pesos.

PINFRA Las acciones de Promotora y Operadora de Infraestructura reportaron una pérdida de 2.4% durante la semana pasada en la BMV, cerrando en 239.06 pesos cada una. En el 2025 acumula una ganancia de 35.35 por ciento. Su valor de capitalización bursátil es de 100,211.5 millones de pesos.

Q Las acciones de la aseguradora mexicana de automóviles Quálitas, perdieron 0.75% la semana que recién terminó, pasando de 170.17 a 168.9 pesos cada una. En lo que va del año caen 3.71 por ciento. Su valor de mercado asciende a 67,560 millones de pesos.

RA Los papeles de Banco Regional finalizaron el viernes de la semana pasada con un alza en su cotización en la Bolsa Mexicana de Valores de 1.06% a 158.15 pesos por unidad. La emisora regiomontana cerró con un valor de capitalización bursátil de 51,862.34 millones de pesos.

TLEVISA Las acciones de la productora de contenidos en español más grande del mundo, Grupo Televisa, pasaron de 9.86 a 9.41 pesos cada una, una baja de 4.56% en la semana pasada. En lo que va del 2025 ganan 36.18 por ciento. Su valor de mercado es de 28,737.28 millones de pesos.

VESTA Los títulos de la desarrolladora mexicana de parques industriales bajaron 2.93% a 49.76 pesos cada uno el viernes pasado en la Bolsa mexicana. En lo que va del 2025 tienen un retroceso de 6.48 por ciento. Su valor de mercado asciende a 43,918.85 millones de pesos.

WALMEX Los papeles de Walmart de México bajaron 1.09% en la semana que recién finalizó al pasar a 55.49 pesos por unidad. En lo que va del 2025 tienen un incremento de 1.09 por ciento. Su valor de capitalización bursátil asciende a 965,176.3 millones de pesos.