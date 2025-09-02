RLH Properties cierra compra

RLH Properties, una compañía mexicana especializada en hoteles de lujo para playa y ciudad, concluyó la adquisición de un interés de 51% de la sociedad Cabo del Sol Holdings, propietaria del destino Cabo del Sol en Los Cabos, Baja California Sur.

La empresa dijo que esta adquisición la convierte en copropietaria del Hotel Four Seasons Cabo del Sol, así como del negocio residencial Cabo del Sol; y campos de golf de clase mundial.

La empresa agregó que la adquisición constituye una reestructuración societaria, pero a esta fecha no se cuenta con la información contable necesaria para elaborar el folleto informativo y, por lo tanto, la difusión de dicho documento se difiere.

La sociedad publicará el folleto informativo a más tardar el día hábil inmediato siguiente a que disponga de la información necesaria, lo cual estima sucederá en un plazo no mayor a 90 días naturales contados a partir de este martes.

Ya que tocamos el tema de hotelería, la cadena estadounidense Hilton anunció la apertura de un hotel de doble marca en la ciudad de Saltillo, Coahuila, el cual operará bajo las marcas Tru by Hilton y Homewood Suites by Hilton.

El nuevo hotel es propiedad de la empresa American Hotels Group y está dirigido para viajeros de negocios y óseo.

El hotel, de estilo contemporáneo, cuenta con espacios comunes y servicios pensados para el confort de los huéspedes, incluyendo desayuno caliente tipo buffet de cortesía servido a diario, un restaurante con cocina del norte de México, un bar con cócteles artesanales y una tienda 24 horas.

En México, Hilton cuenta con más de 110 hoteles en operación y más de 40 en distintas etapas de desarrollo.

Critical One Energy registró un alza del 17% tras anunciar el martes la adquisición del 18.5% de Dark Star Minerals, empresa de exploración que impulsa proyectos de uranio en la provincia namibia de Erongo.

La inversión se produce tras el cierre de la venta de los proyectos de uranio Khan y Cobra de Critical One a Dark Star, anunciada el 7 de agosto, un acuerdo valorado en 3.5 millones de dólares.

La participación del 18.5% en Dark Star posiciona a Critical One como un accionista significativo.

Las acciones de la compañía cotizaron entre 0.11 y 0.74 dólares en la Bolsa de Valores de Canadá.

Las acciones de Kraft Heinz sufrieron su mayor caída en 16 meses luego de que la empresa anunció su decisión de escindirse en dos nuevas compañías, lo que no gustó a los inversionistas.

Los títulos de de Kraft operaron en 26.02 dólares, con una caída de 6.97% en el mercado estadounidense Nasdaq, en lo que es su mayor descalabro en Bolsa desde el 1 de mayo de 2024, cuando perdió 6 por ciento.

La compañía anunció el martes que su junta directiva aprobó un plan para separarse en dos empresas independientes que cotizan en Bolsa mediante una escisión libre de impuestos.

Las empresas, cuyos nombres se determinarán más adelante, serán Global Taste Elevation y North American Grocery.

