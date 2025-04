El reto de transformar el modelo asegurador, el caso de Plan Seguro

La salud privada en México es un rompecabezas complejo: los costos crecientes y desbordados, la falta de transparencia y un modelo asegurador que lucha por adaptarse desafían a todos los involucrados. En una conversación con Salvador Arceo, director general de Plan Seguro, ubicamos un panorama de retos, pero también de oportunidades para transformar el sistema. Con 27 años liderando el mercado de seguros de salud –87% de participación en pólizas individuales y 150,000 asegurados–, Plan Seguro apuesta por la prevención y nuevos modelos de colaboración que podrían hacer la salud más accesible y sostenible.

Arceo, cuya empresa creció un 14% en primas individuales en 2024 y pagó 2,124 millones de pesos en siniestros (8 millones diarios), explica que el sector asegurador enfrenta un dilema estructural. Los seguros dependen de dos variables: probabilidad y costo. Las probabilidades de enfermar son manejables, pero los costos son un terreno resbaladizo. La inflación médica, que duplica o triplica a la inflación de la canasta básica (el IPC), se dispara por insumos importados y una cadena de intermediarios que encarece cada paso, desde guantes hasta prótesis. “Es como los alimentos: el productor recibe centavos, pero el consumidor paga caro por las comisiones”, compara. Plan Seguro, con ventas de 3,200 millones de pesos y un índice de solvencia del 1.45%, opera con márgenes rentables de apenas 3-5%, y en ese nivel está una aseguradora que le va bien; refleja la presión de un mercado competitivo.

Un obstáculo clave, nos explica, es el modelo de pago directo, donde las aseguradoras cubren sin poder cuestionar lo que los hospitales facturan. Diseñado para que el asegurado no desembolse, se ha convertido en un esquema donde los costos se elevan sin control y para muchos termina siendo insostenible tras media vida de estarlo pagando. Cuando el hospital sabe que hay seguro, los gastos suben. Aparte, la falta de indicadores de calidad –como tasas de infecciones, reingresos o mortalidad– y de costos estandarizados por procedimiento agrava el problema. Los hospitales no han podido estandarizar costos, y no generan esas métricas, en tanto, las aseguradoras, sin autoridad para auditar protocolos médicos, dependen de lo que se les reporta. Las autoridades enfocadas en su propio papel de prestador, ha dejado de lado su rol regulador en esta dinámica, dejando un vacío que perpetúa la opacidad.

La fragilidad se evidenció con la pandemia de Covid-19, con siniestros de hasta 25 millones de pesos y pérdidas de 18 billones para el sector. Las aseguradoras, incapaces de trasladar todo el impacto a la mutualidad, enfrentan quejas por excesivos incrementos de primas. No se ha sabido comunicar por qué suben los costos. Iniciativas como congelar primas para adultos mayores, aunque bienintencionadas, pueden generar desequilibrios: los jóvenes, cargados con costos, podrían dejar el sistema, elevando la siniestralidad al concentrar asegurados de mayor riesgo. Plan Seguro, regulada como Institución de Seguros Especializada en Salud (ISES), se distingue por su enfoque preventivo. Sus planes –Óptimo Plus, Avanzado, Intermedio, Esencial y Único Empresarial– cubren consultas, chequeos y gastos médicos mayores, con primas desde 4,000 hasta 80,000 pesos anuales. En 2024, atendió al 45% de sus asegurados con 11,922 órdenes médicas, 19,506 atenciones ambulatorias (videoconsultas, dentales, visuales) y 15,984 llamadas al call center. Su misión, comparte Arceo, es proteger mediante prevención y respaldo financiero, permitiendo contratar incluso a personas con diabetes o hipertensión controladas, sin límite de edad. “Queremos que se use nuestra póliza para evitar el hospital”, enfatiza.

Frente a estos retos, Arceo propone explorar pólizas con sumas aseguradas definidas, similares a los seguros de vida, donde el cliente elige un límite de cobertura (por ejemplo, 150,000 pesos para una cirugía). Esto incentivaría a los hospitales a ser más eficientes y podría reducir primas hasta 30%. Pero la implementación enfrenta obstáculos: agentes que priorizan pólizas ilimitadas por mayores comisiones y una industria renuente a cambiar sola por temor a perder mercado.