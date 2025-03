¿Niega Morena la real amenaza a la soberanía?

Al aprobar en el Congreso una ley para defender a la soberanía nacional, parece parafrasear a Garrison Keillor: “creo firmemente en ver a la realidad directamente a los ojos, y negarla”, pues el texto de la ley no habla de la más real e inminente amenaza a la soberanía: los cárteles del crimen organizado.

Parece que en Morena hay grupos que creen que reconocer la terrible amenaza a la soberanía que representa la expansión y creciente control territorial de los cárteles a lo largo y ancho de la República mancillaría la imagen del Partido-Movimiento y su aún incompleta “revolución de las conciencias”.

Sería suicida que los “puros” de Morena prevalecieran, su terca soberbia no sólo arriesgaría el futuro del Partido-Movimiento, la soberanía nacional la sujetarían a la voluntad de los cárteles y sus cómplices, en la política y la IP.

BIRMEX: ¿Karma o luchas de poder?

Fuentes confiables afirman que las dificultades en Birmex que resultaron en investigación administrativa de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno encontró irregularidades en la licitación consolidada de insumos y medicamentos.

Se asegura que hay funcionarios heredados de la pasada administración que, por decirlo de algún modo, no se disciplinan a las políticas de los nuevos funcionarios, empeñados en recoger el tiradero y enmendar prácticas.

No importa que, como dicen, las irregularidades en Birmex son el karma o luchas de poder – polvos de aquellos lodos- en esta área, como en tantas otras oficinas del Gobierno es hora de separar el trigo de la paja.

SHCP: confían en exitosa ingeniería financiera

Sólo los mal pensados sugieren que fue plan con maña; pero el hecho es que en muchas dependencias del Gobierno Federal no empiezan a operar los nuevos funcionarios porque los anteriores siguen ahí. No hay dinero para sus liquidaciones o al menos la SHCP no dispuso de recursos.

Hoy que ya fue confirmado el nuevo titular de la SHCP, Edgar Amador Zamora, tiene que colocar a su propio equipo y, de paso, discutir con Palacio Nacional alguna operación de ingeniería financiera que permitiera liquidar a quienes se deba liquidar.

“Es muchísimo dinero”, dicen fuentes federales. Quizá, pero, si Palacio tiene que lidiar con la enorme deuda heredada, los buenos financieros siempre encontrarán dinero. La gobernanza vale una raya más al tigre, dicen los más realistas.

NOTAS EN REMOLINO

La semana próxima, la Presidenta Claudia Sheinbaum acudirá a Monterrey para asistir como invitada de honor a la toma de posesión de la nueva directiva de la Caintra de la norteña capital de Nuevo León... Después del pleito con el gobernador de Ontario, Doug Ford, lo recibirán en Washington para hablar del T-MEC. La buena. Se desmiente que el T-MEC está muerto. La mala, que Trump encontró como interferir en las elecciones canadienses, pues Ford es opositor al todavía gobernante Partido Liberal... Indecente ofender la memoria de la Señora Isabel Miranda de Wallace. Nadie habla de los rescatados de manos de los asesinos del hijo de la activista ... “La crueldad, como cualquier otro vicio, no requiere ningún motivo para ser practicada, apenas oportunidad”, dijo George Eliot (seudónimo de Mary Anne Evans).