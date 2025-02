Musk y Sheinbaum celebran cierre de USAID

La verdad, lo mejor es que la cierren.

Son palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum mencionadas durante su conferencia de prensa el martes 4 de febrero.

Se refirió a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). El delincuente y presidente de Estados Unidos Donald Trump y su “vicepresidente de Manipulación” Elon Musk ven a comunistas entre los beneficiados de los programas de la USAID.

Por el contrario, la presidenta mexicana ve a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad como a una ONG que se ha beneficiado del apoyo de la USAID, dirigida durante el Gobierno del presidente Biden por la brillante política Samantha Power.

En ocasiones las agendas de MAGA y Morena son las mismas. Donde el “vicepresidente de Manipulación” ve a comunistas, la presidenta de México ve a la ultraderecha.

En alguna ocasión, Robert Gates, secretario de Defensa de los presidentes George W. Bush y Barack Obama comentó: “El desarrollo es mucho más barato que enviar soldados”.

Lo que quizá no se conozca en México es la composición de la política exterior estadounidense. Es una mesa de tres patas: diplomacia, defensa y desarrollo.

Lo que acaba de desmantelar el delincuente y presidente de Estados Unidos, aplaudido por su “vicepresidente de Manipulación”, es una de las tres patas: el desarrollo.

Técnicamente la política exterior de Estados Unidos ya no será la de una potencia global. Trump y Musk convertirán a Estados Unidos en una especie de rancho-laboratorio de razas donde se reservarán el derecho de recibir a inmigrantes. Si no son blancos, posiblemente no cumplan con el molde eugenésico que están desarrollando.

Es probable que la presidenta mexicana no reciba tarjetas de información elaboradas por el doctor psiquiatra Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores.

La USAID se encontraba apoyando a Tanzania en la construcción de un sistema de salud que controle brotes del virus de Marburgo. En el pasado, la USAID ayudó a la reconstrucción de Kosovo luego de la sangrienta guerra de los Balcanes.

Regresando a su conferencia de prensa del pasado martes, la presidenta Sheinbaum comentó que USAID no es transparente. En parte tiene razón, sin embargo, el gobierno de AMLO no fue transparente.

Al haber desmantelado al Poder Judicial, Morena debe reconocer que México ya no puede ser considerado un país democrático. Musk y Trump quieren lo mismo para EU.

Adiós a USAID: como AMLO lo soñó.