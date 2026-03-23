Zancos

Entre el 1 de enero de 2019 y el 28 de febrero de 2026, el IMSS incorporó a 3,228 nuevos trabajadores en la categoría técnico-administrativa. Este refuerzo operativo se suma a una plantilla total que ya alcanza los 55,477 empleados, esenciales para el resguardo y traslado de documentos en clínicas, guarderías y oficinas. Con estas contrataciones, el Seguro Social busca agilizar los trámites diarios y fortalecer la atención directa a los derechohabientes.