Fallas de mercado en el servicio de taxis

El mecanismo de mercado suele ser eficaz para que los consumidores alcancen buenos precios. Si una empresa vende un servicio muy caro o en condiciones desfavorables, y no hay barreras para que otros competidores lo ofrezcan, estos serán capaces de ofrecer el servicio a mejores precios o en mejores condiciones, lo que a su vez hará que la empresa que originalmente vendía caro, trate de reducir sus precios.

Esto ocurre cuando no hay fallas de mercado, sin embargo, estas aparecen frecuentemente. Fenómenos como las externalidades o los bienes públicos aparecen en muchos mercados. Las externalidades se refieren a que una empresa que crea un bien o un costo para alguien más no sea compensada o sancionada por ello, respectivamente. El fenómeno económico conocido como “bienes públicos” aparece cuando no se puede impedir que una persona que no paga no consuma un servicio y cuando el consumo del servicio no lo desgasta. Por ejemplo, la iluminación pública.

En el caso de los taxis no aparece ninguna de estas fallas de mercado. El taxista y el usuario son compensados por el servicio que se presta y que se paga. Además es fácil que no suba a quien no paga y el coche tiene un número limitado de espacios, por lo que una persona adicional sí va saturando los espacios disponibles. ¿Entonces cuál es la falla de mercado que durante décadas ha hecho que las autoridades de todos los países regulen el servicio de taxis?

La principal falla de este mercado fue la información asimétrica. El proveedor del servicio y el usuario tienen diferente tipo y grado de información. En el caso de los taxis tradicionales el usuario no cuenta con información sobre el comportamiento previo del conductor y al subirse al auto puede estar en una condición de vulnerabilidad, puesto que es difícil escapar de un auto en movimiento.

Igualmente, el usuario no sabe si el taxista es buen conductor y si al finalizar el viaje le cobrará un precio justo. De tal modo motivos de seguridad, manejo apropiado y precios bajos motivaron la regulación de este mercado.

Las autoridades de diversos países intervinieron para corregir este problema haciendo entrevistas a los conductores, obligándoles a registrarse, a compartir información que los identificara y los hiciera localizables, a hacer pruebas de manejo e incluso se usaron diferentes métodos de cobro para aproximar tarifas justas. De tal forma, se desincentivaron en cierto grado las prácticas abusivas y se filtraron a los conductores que pudieran llevarlas a cabo.

Cuando se empezó a regular este servicio en la primera mitad del siglo XX, no había Internet. La existencia del Internet ha propiciado, en este y otros mercados, que las asimetrías de información se vayan reduciendo. Hoy en día, los taxis de aplicación permiten saber en todo momento la ubicación de conductor y usuario, e incluso se puede saber a qué velocidad va y hasta si se están haciendo frenados abruptos. También algunas empresas permiten negociar la tarifa antes de pedir el servicio y otras permiten saber con detalle cuánto se va a cobrar y si hay algún ajuste permiten conocer la razón.

Quizá el funcionamiento de este mercado no es aún ideal, pero varias de las características que hicieron que se empezara a regular se han modificado de tal forma que actualmente la regulación original ya no es del todo necesaria.

En la Cofece se emitió hace algunos años una opinión en la que se analizaron las diferencias de los modelos de negocio entre los taxis de aplicación y los taxis tradicionales, en específico los que operan en aeropuertos. En este documento se recomendó a las autoridades ir abriendo el modelo de operación de taxis de aeropuerto para que pueda haber más prestadores del servicio.

Sería deseable tanto para taxis tradicionales como para taxis de aplicación que se haga un análisis de si la regulación aplicable les permite operar en condiciones equitativas. De no serlo se deben homologar estas condiciones regulatorias para que exista más competencia en la prestación del servicio.