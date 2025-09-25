Buckingham Nicks, el vínculo perdido de Fleetwood Mac se reedita cinco décadas después

Lindsey Buckingham y Stevie Nicks lanzaron en septiembre de 1973 su único álbum como dúo. Buckingham Nicks es una colección de canciones de una pareja de hippies cuya música evocaba las costas de California con armonías soleadas y el sonido del soft rock que dominaba las ondas de la radio. Pasó sin pena ni gloria y fue un fracaso comercial.

Los nombres de Lindsey Buckingham y Stevie Nicks eran aún desconocidos y nadie los conocería hasta que al año siguiente se unieron a la banda británica Fleetwood Mac. Buckingham Nicks estuvo fuera de circulación desde 1982. Nunca se editó en CD y con los años se convirtió en una reliquia para los coleccionistas de discos. 52 años después de su lanzamiento, Buckingham Nicks llega finalmente a las plataformas de streaming y con una reedición en formatos físicos.

Buckingham Nicks fue grabado en los estudios Sound City en Los Ángeles, California, y producido por Steve Olsen. Lindsey Buckingham y Stevie Nicks se conocieron cuando eran estudiantes de preparatoria en la Bay Area de California. Unos años después comenzaron a tocar juntos cuando asistían a la Universidad de San José y Buckingham invitó a Nicks a unirse a la banda Fritz. La banda duró poco y fue Steve Olsen quien ayudó a la pareja a conseguir un contrato discográfico con Polydor Records. Olsen ayudó a desarrollar sus ideas musicales para lo que se convertiría en Buckingham Nicks.

Lindsey Buckingham y Stevie Nicks. Foto: Jimmy Wachtel / Cortesía Rhino Records© Jimmy Wachtel

Buckingham Nicks no es particularmente un gran álbum. Es un retrato de dos músicos que apenas estaban encontrando su identidad sonora y musical. Para la portada, la pareja posó desnuda en una imagen capturada por el fotógrafo Jimmy Wachtel.

A lo largo de Buckingham Nicks comenzamos a ver los primeros esbozos de lo que se convertiría el sonido de Fleetwood Mac. En sus letras empieza a vislumbrarse la complicada relación entre Lindsey Buckingham y Stevie Nicks, en cuyas canciones se han dedicado versos de amor, odio, resentimiento y el dolor del despecho, como en “Crying in the night”, “Without a leg to stand on” o “Don’t let me down again”.

Las piezas instrumentales “Stephanie” y “Django” muestran la versatilidad musical de Lindsey Buckingham y los arpegios que se convertirían en un referente sonoro en la obra de Fleetwood Mac. “Crystal” fue una canción que primero hizo su aparición en este disco y luego rehicieron, tras su incorporación a la banda, para el álbum homónimo de 1975: Fleetwood Mac.

Fue la canción final “Frozen Love” la que atrapó los oídos del baterista Mick Fleetwood, quien durante una expedición a los estudios Sound City escuchó la explosiva combinación melódica de Buckingham y Nicks.

Fleetwood Mac era una banda de blues fundada en 1967 por el guitarrista Peter Green y que combinaba los nombres del baterista Mick Fleetwood y el bajista John McVie. La banda experimentó una serie de alineaciones hasta que en 1974 integró a Buckingham y Nicks.

Cuando Mick Fleetwood le ofreció a Buckingham unirse a Fleetwood Mac como reemplazo del guitarrista Bob Welch, la única condición era que incluyera a Stevie Nicks en la banda. Con su nueva alineación, Fleetwood se convirtió en una de las bandas de rock pop más exitosas de todos los tiempos y Buckingham Nicks quedó sepultado entre discos viejos.

Las complicadas relaciones entre Buckingham y Nicks, sumadas a las múltiples separaciones de Fleetwood Mac a lo largo de las décadas, hicieron que Buckingham Nicks se convirtiera en un secreto a voces entre los coleccionistas y los devotos de la banda. Con los años adquirió un misticismo como pieza perdida dentro de la historia de la banda y para encontrarlo había que explorar los mercados de discos usados para encontrar alguna copia de segunda mano.

Buckingham Nicks era una pieza faltante en la historia de Fleetwood Mac, pero esa parte es otra historia.

antonio.becerril@eleconomista.mx