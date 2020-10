Van Halen, Fleetwood Mac y Prince tuvieron un inesperado regreso a las listas de popularidad, impulsados por tres fenómenos de nostalgia pop que nos hacen revivir las canciones que nos han acompañado. Entre la oleada de malas noticias e incertidumbre que ha rodeado nuestra cotidianeidad en los meses recientes, estas canciones nos transportan de regreso a otra época y nos brindan un bálsamo sonoro.

La muerte del guitarrista Eddie Van Halen, de la banda que llevaba su apellido, causó un golpe para todos los fanáticos del rock que crecieron con las canciones de Van Halen. Los tributos para Eddie Van Halen abarcaron varias generaciones de músicos desde Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Jimmy Page, Paul Stanley, Mike McReady, Gene Simmons, Flea, hasta sus excompañeros Samy Hagar y David Lee Roth. Su carismática presencia en el escenario, su guitarra roja con blanco y su incomparable estilo de tocar inspiró a cientos de guitarristas en todo el mundo.

La firma Nielsen Music reportó que las ventas de las canciones y discos de Van Halen crecieron 6,198% en Estados Unidos —unas 40,000 canciones compradas digitalmente— un día después de que Wolfgang Van Halen, hijo del guitarrista, diera a conocer la noticia del fallecimiento del músico a la edad de 65 años tras una larga lucha contra el cáncer. El disco homónimo debut de la banda y su Greatest Hits se reposicionaron en las listas de Rolling Stone y iTunes y una vez más sus hits “Jump”, “Panama” “Eruption” y “Running With The Devil” fueron de los más vendidos. La partida de Eddie hizo que la música de Van Halen regresara a nuestras bocinas y que reviviéramos aquellos riffs y coros inolvidables.

Fleetwood Mac y la inolvidable “Dreams” también regresó a las listas de popularidad tras el fenómeno desatado en TikTok por Nathan Apodaca, el usuario mejor conocido como 420doggface208. Es un video de 20 segundos que hoy cuenta con más de 29 millones de reproducciones. Nathan Apodaca patina sobre un boulevard al ritmo de aquel clásico del Rumours de Fleetwood Mac, mientras toma un jugo de arándano. Billboard reportó que este clásico de Fleetwood Mac sumó 8.47 millones de reproducciones y un salto de 374% en sus ventas digitales desde que llegó a las redes el video de 420doggface208. El álbum Rumours se encuentra hoy en la posición 19 de las listas de Billboard.

No hay una explicación clara de por qué se ha convertido en un éxito viral. Lo único cierto es que 420doggface208 nos transmite una tranquilidad mientras se transforma en Stevie Nicks, tanto que su actuación fue imitada por el propio Mick Fleetwood, quien debutó en la red social de origen chino con su propio tributo. Apodaca se ha convertido en un fenómeno de las redes sociales, recibiendo donaciones por este perfomance tan peculiar y que le ha brindado tanto gozo a las redes sociales en días recientes.

El otro visitante en las listas de Billboard es Prince Rogers Nelson, quien desde la tumba regresó a reconquistar su lugar como uno de los artistas más exitosos de todos los tiempos.

Sign ‘O’ The Times, el álbum doble que el geniecillo de Minneapolis publicó en 1987, entró a la lista del Billboard 200 tras el lanzamiento de un box-set para conmemorar los 33 años de su lanzamiento —y hecho a la medida para los obsesivos de Prince— con más de 90 canciones hasta entonces sin edición, grabadas por Prince entre 1985 y 1987. Este lanzamiento sumerge a los amantes de Prince en uno de los periodos más exuberantes en su carrera musical, donde dejó en el tintero tres discos completos y alcanzó una madurez musical que nunca volvería a superar.

Nadie hubiera imaginado que en este 2020 veríamos nuevamente estos nombres en las listas del Billboard. Existe, tal vez, una parte de nosotros que sigue atada a estas canciones y que por más que pasen los años seguiremos creando nuevas memorias y compartiremos estas canciones con nuevas generaciones. Mientras tanto seguirán en repetición los acordes de “Dreams” y cantaremos: “Thunder only happens when it’s raining…”

antonio.becerril@eleconomista.mx