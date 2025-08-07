Los artistas que están rompiendo con Spotify

Las bandas King Gizzard & The Lizard Wizard, Xiu Xiu y Deerhoof han emprendido una nueva protesta contra Spotify. Las tres agrupaciones anunciaron en semanas recientes que retirarán su música de la plataforma de streaming por la más reciente inversión de Daniel Ek en una compañía de defensa militar.

Daniel Ek, cofundador de Spotify, lideró en junio pasado una inversión por 649 millones de dólares en la compañía de tecnología bélica Helsing. La inversión fue realizada a través de su vehículo de inversión Prima Materia junto con los inversionistas Lightspeed Ventures, Accel, Plural, General Catalyst, SAAB, BDT & MSD Partners.

No es la primera vez que Daniel Ek le mete billete a Helsing. En 2021 invirtió 113 millones de dólares en esta compañía que desarrolla software de defensa militar con inteligencia artificial.

Helsing también desarrolla el dron HX2, un aparato que puede atacar artillería, vehículos blindados y otros objetivos militares con un rango de alcance de hasta 100 kilómetros. La compañía de defensa también es responsable de desarrollar un sistema de defensa llamado Centaur que integra pilotos de IA avanzados en las cabinas de los aviones de combate.

Helsing nombró a Daniel Ek como fundador y presidente de la compañía y dijo que con esta inversión “refuerza su compromiso con la soberanía tecnológica de Europa, una ambición que representa perfectamente a Helsing”.

La respuesta de las bandas de rock fue inmediata.

“Nosotros no queremos nuestra música matando gente. Nosotros no queremos que nuestro éxito esté atado a la batalla tecnológica de la IA”, escribió Deerhoof, una banda de San Francisco, California. Esta banda de indie rock formada en 1994 retiró sus 20 álbumes de Spotify.

“Anuncio de servicio público para quienes no lo sepan: Daniel Ek, director ejecutivo de Spotify, invierte millones en tecnología de drones militares con inteligencia artificial. Acabamos de retirar nuestra música de la plataforma. ¿Podemos presionar a estos malvados tecnólogos para que mejoren? Únanse a nosotros en otra plataforma”, dijo la banda australiana King Gizzard & The Lizard Wizardal anunciar el retiro de sus 30 álbumes de la plataforma de streaming.

“Actualmente estamos trabajando para sacar toda nuestra música del portal basura de Spotify, el violento armageddon” fue la respuesta del trío de artpop estadounidense Xiu Xiu. La banda retiró los 17 álbumes que ha publicado desde el 2002.

No es la primera vez que Spotify incita a un éxodo de artistas. En 2022 Neil Young encabezó una protesta contra Spotify por fomentar el esparcimiento de desinformación con un grupo de locutores de podcasts como Joe Rogan durante la pandemia de Covid-19. La acción impulsó la salida temporal del catálogo solista de Neil Young, Joni Mitchell, Buffalo Springfield, Crosby, Stills, Nash & Young e India-Arie, aunque su éxodo duró poco y todos han regresado a la plataforma.

La principal crítica que sigue enfrentando Spotify es su forma de compensación a los artistas que paga ínfimas regalías a los artistas y exige al menos 1,000 reproducciones para empezar a recibir un pago.

Los vínculos de Daniel Ek con la industria militar han abierto un nuevo frente de protesta contra Spotify. Por lo pronto, King Gizzard & The Lizard Wizard, Deerhoof y Xiu Xiu han emprendido acciones individuales contra la plataforma de streaming cuyos intereses parecen estar en todo menos en la música.

