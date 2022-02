La partida de Neil Young de Spotify se convirtió en algo más que una conversación sobre música. En ciertos aspectos la parte musical quedó relegada hasta un rincón. En la misma vorágine, la decisión le causó unos cuantos dolores de cabeza a Spotify, inició una discusión sobre el poder de las plataformas de distribución de contenidos digitales y hasta impulsó a unos cuantos artistas a seguir el ejemplo.

El catálogo de Neil Young abandonó Spotify la semana pasada, luego de que el autor de “Heart of Gold” y “Rocking in the Free World”, acusó que la plataforma de contenidos digitales ayuda a difundir desinformación sobre Covid-19 a través uno de sus podcasts más exitosos: The Joe Rogan Experience.

A Young le siguieron Joni Mitchell, Nils Logfren e India.Arie, quienes solicitaron que su música fuera removida de la plataforma. Incluso hubo un suceso más inesperado. Los excompañeros de grupo de Young: David Crosby, Stephen Stills y Graham Nash, con quienes mantenía una agridulce relación desde hace varios años, también tomaron su bando y exigieron que su música fuera removida de la plataforma de streaming. La banda estadounidense Belly también sumó su apoyo, con la consigna de “Borra Spotify”, aunque por una cuestión contractual la música de esta banda de culto no puede ser legalmente removida de las plataformas.

Neil Young sacó su catálogo de Spotify porque es un artista que puede hacerlo. En su carrera de más de medio siglo el cantautor canadiense oriundo de Toronto ha vendido millones de álbumes y ha pasado por célebres agrupaciones como Buffalo Springfield, Crosby, Stills, Nash & Young y Crazy Horse. En solitario ha editado 58 álbumes y es responsable de haber escrito algunas de las canciones más memorables en la historia del rock. En enero de 2021 vendió la mitad de su catálogo en solitario al fondo musical Hipgnosis por una cantidad no revelada públicamente.

No es la primera vez que Young hace una movida de esta naturaleza. En 2015 anunció que dejaría las dos plataformas de streaming, Apple Music y Spotify, argumentando que la calidad del sonido era tan mala que devalorizaba su música. En paralelo Young hizo su incursión en su propio sistema de streaming de alta calidad y en el fallido Pono, un reproductor de música con una cortísima existencia. Al poco tiempo Young regresó a las plataformas digitales.

Para algunos, la decisión de Neil Young puede sonar a un capricho de artista, como el niño enojado que se lleva la pelota del parque para que nadie pueda seguir jugando. Neil Young es un artista que hoy puede darse el lujo de dejar una plataforma del tamaño de Spotify y obtener mayores beneficios en otros lugares, pero no todos los artistas pueden hacer estos movimientos. Hoy la música de Neil Young está disponible en otros servicios como Apple Music, Amazon Music, Tidal, YouTube Music y hasta en la radio satelital de Sirius.

Al momento de esta publicación, el catálogo de Crosby, Stills, Nash & Young seguía disponible en Spotify y ningún otro gran artista había anunciado su salida de la plataforma.

Puede ser que Neil Young pueda prescindir de Spotify para generar ingresos. Su acuerdo con el fondo Hipgnosis lo ha colocado en una posición privilegiada, pero la decisión de dejar Spotify fue como la de un niño encaprichado que se va enojado y se cierra a ofrecer una solución sensata.

En la era de las cajas de resonancia el personaje de Joe Rogan y el podcast de The Joe Rogan Experience se han convertido en objeto de polémica porque Rogan puede dialogar por varias horas con personajes como Kanye West o Elon Musk, sin mucha agenda realmente, y buscar opiniones de personajes de cualquier espectro, aunque algunos no compartan las narrativas dominantes ni sus puntos de vista.

Hay una cierta ironía en que el rockero de protesta que cantaba “Rocking in the Free World” e inspiró a una generación de rockeros alternativos ahora pida a una plataforma establecer un tipo de castigo y le obligue a tomar una postura radical. En otra circunstancia tal vez hubiéramos tenido una larga conversación entre Neil Young y Joe Rogan sobre carne de alce, las desigualdades y todo lo que está mal en la industria musical, el streaming y todo eso de lo que se habla en los podcasts de Rogan. Incluso hasta podrían conversar de música.

