Andrea Chávez: ¿transformadora o heredera de viejas mañas?

En dos mañaneras consecutivas, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre los supuestos actos anticipados de campaña de la senadora Andrea Chávez. Su respuesta fue clara: condenó estos actos, criticó el uso de recursos con fines proselitistas y anunció que pedirá a la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, que intervenga.

Chávez, de 28 años, ha sabido colocarse en el centro del debate. No por su intrascendente desempeño legislativo, sino por escándalos, presencia mediática y una evidente campaña adelantada rumbo a la gubernatura de Chihuahua en 2027.

Licenciada en Derecho nacida en Ciudad Juárez, representa perfectamente el perfil que Morena promueve: joven, de origen popular, carismática y con discurso progresista. En 2018, con solo 21 años, llegó a la Cámara de Diputados. En 2024, pasó al Senado. Un ascenso meteórico impulsado por una muy comentada cercanía con Adán Augusto López, jefe morenista en el Senado y figura clave del lopezobradorismo.

Con ese respaldo, la legisladora ha avanzado. Pero no se ha destacado por su actividad parlamentaria, sino por episodios polémicos. En 2023, usó un avión de la Sedena para un viaje privado y argumentó que era un taxi aéreo contratado para transportar a su madre enferma. Ese mismo año, su declaración patrimonial incluyó vehículos pagados al contado y cifras que no cuadraban con sus ingresos públicos. Sus explicaciones vagas no convencieron.

El episodio más grave ocurrió en marzo pasado, cuando lanzó sus caravanas de salud en Chihuahua y contrató anuncios espectaculares en todo el estado. Supuestamente financiadas por el empresario Fernando Padilla Farfán —vinculado también a Adán Augusto—, se dice que esas acciones tienen un costo estimado de 10 millones de pesos mensuales. Las ambulancias llevan su nombre y fotografía en gran tamaño, igual que los espectaculares colocados por todo el estado. Difícil no ver en eso una campaña disfrazada de asistencia social.

El PAN presentó denuncias ante la FGR. Y en Palacio Nacional, la presidenta se distanció de Chávez con un mensaje implícito a todo el partido: el desobedecer los tiempos electorales y el uso indebido de recursos no será tolerado, ni siquiera entre aliados, y dijo que le pedirá a la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, tomar cartas en el asunto para prohibir conductas como la de la senadora.

Ella niega estar actuando fuera de la ley y, como lo ha hecho antes, dice ser víctima de una persecución política causada por la misoginia patriarcal. Pero los señalamientos apuntan más a sus excesos, oportunismo y prácticas clientelares que a su condición de mujer.

A eso se suma su supuesta relación con Abraham Mendieta, asesor español de Morena en el Senado, que alimenta la percepción de influencias externas en su carrera.

Con una imagen pública firme, se ha convertido en una figura polarizante. Para unos, es una joven brillante y valiente. Para otros, un símbolo de lo que Morena prometió cambiar: el uso de recursos y favores para impulsar carreras personales;

Andrea Chávez no ha ocultado su ambición. La pregunta es si logrará consolidarse como líder transformadora o solo será una figura que representa, más que el relevo generacional, la persistencia de las viejas mañas con rostro juvenil.

