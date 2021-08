Como si fueran los Legionarios de Cristo, fingiendo no saber nada de la maldad y el vicio de su fundador y guía, mon pere, Marcial Maciel; así han reaccionado nuestros diputados de la LXIV legislatura, ante el escandaloso caso del diputado por Morena, el expriista Saúl Benjamín Huerta Corona, con dos cargos por delitos de abuso sexual contra menores.

El símil que me sirvió de introducción al tema no es gratuito, nace de la negligencia con aroma de complicidad, en que los sedicentes representantes del pueblo —en realidad sólo representan sus intereses personales y de grupo— tardaron en quitarle el fuero al presunto delincuente. Si de veras fueran los representantes de la ciudadanía, de inmediato le hubieran quitado el fuero al presunto pederasta para que su caso y su persona se pusieran en manos de la justicia. Por el contrario, los que cobran jugosas dietas por aletargar la acción de la justicia, si se trata de uno de los suyos, tardaron 112 días en quitarle el fuero, lo cual es un acto de corrupción por omisión o por acción. (Entre paréntesis, en una verdadera democracia no debería de existir el fuero).

SI recordamos bien, a raíz de la denuncia del último de los menores, víctima del abuso de Huerta Corona, este estuvo detenido en una delegación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Su colega —espero que sólo lo sean en el área parlamentaria— Moisés Ignacio Mier Velasco, también expriista y actual coordinar de Morena en la Cámara de Diputados, envío un grupo de abogados para demostrar que el violador gozaba de fuero constitucional. Salió libre. El mismo Mier fue el que declaró a la prensa que el diputado pederasta no merecía ser desaforado porque lo que hizo no lo hizo en su función como diputado sino en su vida personal. (¿?)

Ya sin el fuero Saúl Huerta reapareció con dos de sus abogados en el noticiero nocturno de Ciro Gómez Leyva, dijo estar consciente de que está vinculado a proceso por lo que irá a prisión preventiva oficiosa, aunque confía que saldrá libre porque según él, es inocente. ¿Y si es inocente por qué le ofreció dinero a la madre de su joven víctima? Reveló que se encuentra en México y que no piensa huir porque el inocente no huye. ¿Usted le cree?

Quién es quién en la corrupción

Una idea para AMLO, ya tiene los lunes una sección de su conferencia mañanera dedicada a “quién es quién en los precios”. Los miércoles tiene otra dedicada a “quién es quién en las fake news” —aunque algunas sean verdad pero exageradas—. ¿Por qué no dedica jueves o viernes a una sección dedicada a decir “quién es quién en la corrupción? Que incluya a todos aquellos políticos del partido que sean —Morena, por supuesto—, liberales o conservadores, que cometan actos fuera de la ley.

Pensándolo bien, creo que ya se le debe de haber ocurrido pero calculó que no alcanzarían las tres horas de conferencia para denunciar a los corruptos de una semana.

Memes

-Cuando yo tenía tu edad llevaba unos cuantos pesos al Súper y regresaba con un montón de cosas.

-Sí, abuelo, pero ahora está lleno de cámaras.

-Ramiro, me dijo un pajarito que te drogas.

-La que se droga eres tú que hablas con los pajaritos.

Nunca te rías de las decisiones de tu esposa… Tú eres una de ellas.

Sabes cuando estás envejeciendo cuando cada risa termina en tos.

Claustrofobia: Miedo a los lugares cerrados. Por ejemplo, cuando vas a comprar cervezas y la tienda está cerrada.

Amigos, un consejo: usen cubrebocas. Créanlo, ayuda a conservar la vida. Ayer un amigo mío iba con su novia, se encontró con su esposa y no lo reconoció. Por tu bien, úsalo.