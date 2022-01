Las opiniones divergentes de Rusia y Occidente sobre las relaciones internacionales parecen dejar poco espacio para un compromiso con respecto a Ucrania y Bielorrusia. Pero una forma de avanzar sería que Rusia renunciara a cualquier reclamo territorial sobre estos países a cambio de una garantía occidental de que no se les permitiría unirse a la OTAN.

LONDON – Mientras el mundo se desliza hacia una nueva guerra fría, las democracias y los estados autoritarios deben determinar qué quieren de los otros y qué se deben entre sí para permitir una cooperación constructiva. Las democracias no pueden simplemente decir que el tiempo está de su lado y que solo tienen que mantener sus principios hasta que los regímenes autoritarios colapsen. Es más fácil imaginar el fin del planeta que la desaparición de los gobiernos autoritarios.

El foco de tensión actual es Ucrania (aunque fácilmente pudo haber sido Taiwán). Esta “guerra no declarada” bulle desde el 2014, cuando el movimiento Euromaidán llevó al derrocamiento del presidente ucraniano prorruso Víktor Yanukóvich y a la subsiguiente anexión de Crimea por parte de Rusia y la ocupación de la región oriental de Dombás. Mientras que Occidente acusó a Rusia de apoderarse ilegalmente del territorio de otro estado soberano, Rusia afirmó que recuperaba parte de la madre patria.

Estas narrativas opuestas reflejan diferencias históricas. Los responsables de las políticas rusas -y muchos ciudadanos comunes rusos- nunca reconocieron para sus adentros que el país había perdido la Guerra Fría, porque esto hubiera implicado aceptar que entre 1989 y 1991 el equilibrio mundial de poder se desplazó contundentemente a favor de Estados Unidos y sus aliados europeos.

Mientras tanto, los occidentales están tan habituados a considerar la Guerra Fría como una lucha ideológica entre el capitalismo y el comunismo, o entre la democracia y la dictadura, que fueron incapaces de entenderla en términos de equilibrios de poder. Parte del equilibrio fue nuclear, pero una gran parte fue territorial. Después de la Segunda Guerra Mundial, Rusia buscó crear en Europa del Este un amortiguador contra las invasiones occidentales -la más devastadora fue el ataque de Hitler en 1941 a la Unión Soviética- que salpicaron su historia.

Entre 1989 y 1991 ese amortiguador se convirtió en el nuevo frente oriental de Occidente. Los miembros no soviéticos del pacto de Varsovia, cuya inclusión en ese acuerdo distó mucho de ser voluntaria, se acercaron en masa a la OTAN, una alianza militar de países occidentales establecida para contrarrestar a la Unión Soviética.

Estos son los antecedentes básicos de lo que ocurre hoy tanto en Ucrania como en Bielorrusia. Desde hace mucho los funcionarios rusos temen que si Occidente los alentara activamente a ello esos países se unirían al éxodo hacia la OTAN.

Rusia siempre ha considerado que Ucrania está dentro de su esfera de intereses e influencia. Hasta el 2014, el Kremlin microgestionó las políticas internas ucranianas para garantizar que el país siguiera alineado con los intereses rusos.

El presidente ruso Vladímir Putin declaró recientemente que “la verdadera soberanía de Ucrania solo es posible en asociación con Rusia”, afirmando y negando en una misma oración la independencia ucraniana, un antecedente sentado por el trato que la Unión Soviética dio a sus satélites en Europa del Este.

Ciertamente hay mucha toska (aproximadamente, una añoranza melancólica) en la actitud rusa frente a su separación de Ucrania. Pero nunca debemos olvidar el papel que Ucrania (y Bielorrusia) tienen en los cálculos del equilibrio de poder del Kremlin.

El exdiplomático británico y de la Unión Europea Robert Cooper sostiene que a los estados occidentales “no les interesa adquirir territorios”, pero esto ignora el hecho de que en el territorio se pueden colocar misiles. Si Ucrania se convierte en miembro de la OTAN, el frente oriental de la alianza estaría varios cientos de kilómetros más cerca de Moscú.

Las ideas sobre las relaciones internacionales en Occidente siguieron una trayectoria histórica diferente de la que tuvieron a Rusia. Desde la Revolución Francesa en adelante, la soberanía nacional surgió como uno de los principios centrales para Occidente. Según la interpretación del presidente estadounidense Woodrow Wilson, esto significaba la autodeterminación nacional.

La idea principal era que en un mundo donde todos tuvieran la libertad de decidir su propio futuro no serían necesarios los equilibrios de poder ni las esferas de influencia. Sería inherentemente pacífico. En nombre de este principio se desmantelaron finalmente todos los imperios coloniales europeos.

En 1795, Emmanuel Kant ansiaba una federación de democracias como garantía de la “paz perpetua”. En 1999, de manera más modesta, el por entonces primer ministro del Reino Unido, Tony Blair, declaró que “la difusión de nuestros valores nos trae más seguridad”, lo que implicaba un compromiso para apoyar o provocar un “cambio de régimen” cuando surgiera la oportunidad.

No da la impresión de que esas dos posturas -la seguridad garantizada por un equilibrio de poder y la seguridad garantizada por la democracia- permitan mucho margen para el acuerdo: parecen ser enemigas entre sí. Claramente, en cualquier sistema que procure mantener un equilibrio entre grandes potencias algunos países tendrán menos autodeterminación que otros.

Pero el sistema internacional híbrido actual incluye tanto acuerdos de equilibrio de poder como iniciativas para “difundir nuestros valores”. En esta combinación tan inestable reside la principal esperanza de establecer un modus vivendi que permita la cooperación entre las democracias y los regímenes autoritarios en cuestiones planetarias existenciales como el cambio climático.

Una manera de avanzar en Europa del Este sería que Rusia renuncie a los reclamos territoriales sobre Ucrania y Bielorrusia a cambio de la garantía de Occidente de que no se les permitirá unirse a la OTAN. Esto crearía, de hecho, una zona militar neutral entre Rusia y Occidente.

Con la cuestión de la OTAN fuera de discusión, ambos países podrían desarrollar vínculos económicos y culturales con la UE, o ser absorbidos por Rusia si eso deciden mediante un referendo con supervisión internacional.

Bélgica ofrece un antecedente útil al respecto. Cuando se retiró a Bélgica del control francés después de la derrota de Napoleón en Waterloo, las principales potencias victoriosas la incorporaron al nuevo Reino Unido de los Países Bajos, cuya intención era ayudar a controlar cualquier intento futuro de expansión por parte de Francia.

La revolución belga estalló en 1830 en apoyo de la independencia, que fue otorgada por las grandes potencias (Gran Bretaña, Francia, Rusia, Austria y Prusia) con el Tratado de Londres de 1839, a condición de que Bélgica se mantuviera neutral a perpetuidad. Aunque Bélgica, a diferencia de Suiza, no deseaba la neutralidad, eliminarla de la discusión entre las grandes potencias permitió que el nuevo estado se beneficiara gracias a una paz garantizada por el derecho internacional.

Por supuesto, no existe la paz perpetua. La neutralidad belga fue interrumpida por la Alemania Guillermina en 1914. De todas formas, el acuerdo logró que el país no tuviera guerras durante 75 años. Una diplomacia igual de creativa en lo que respecta a Ucrania ofrece actualmente las mayores probabilidades de convertir una guerra no declarada en una paz declarada.

El autor

Robert Skidelsky, miembro de la Cámara de los Lores británica, es profesor emérito de Economía Política en la Universidad de Warwick.

Copyright: Project Syndicate, 2020

www.projectsyndicate.org