Conforme el ecosistema de las plataformas OTT y SVOD madura, se reacomoda y replantea las reglas y condiciones, hemos observado una tendencia cuasi obligatoria para recurrir a la publicidad como forma de financiamiento de la industria. Lo que en un principio era impensable, ahora resulta una necesidad para sobrevivir en una industria que ha llenado el mercado y en la cual los competidores batallan por dominar el tiempo de ocio de audiencias ya saturadas de alternativas para el entretenimiento en línea.

Hace unas semanas, el otrora líder de la industria a nivel mundial, Netflix, anunció que migrarán hacia un modelo de negocio que contemple la publicidad como fuente de ingresos. La semana pasada, Roku presentó en NewFronts 2022 su estrategia comercial la cual incluye anuncios que abran la puerta al comercio digital dentro de su misma plataforma.

Esta misma semana, Disney+, quien ha llegado como el competidor más disruptivo en los últimos meses, ha anunciado sus reglas del juego para incluir anuncios en su programación. De acuerdo a un artículo del Wall Street Journal, la plataforma digital Disney+ incluirá anuncios pagados, sin embargo, estos sólo durarán 4 minutos de una hora. De acuerdo con la misma nota, Hulu, que también está controlado por Disney, muestra anuncios durante casi el doble de tiempo que Disney+. Por su parte, NBCUniversal de Comcast Corp. dijo que el nivel con publicidad de su servicio Peacock tenía alrededor de cinco minutos de comerciales por hora, mientras que Warner Bros. Discovery dijo que HBO Max no tendría más de cuatro minutos de anuncios por hora.

Este atractivo modelo para anunciantes, contrasta con la carga tradicional de anuncios en la televisión abierta que suele oscilar entre 18 y 23 minutos por hora, según Kantar, una firma de investigación. Se espera que el CPM o costo por millar de los planes publicitarios de Disney oscile entre los 50 y los 60 dólares. Disney + también confirmó que la plataforma no está contemplando planes publicitarios para los menores de edad. Por lo tanto los perfiles infantiles podrán disfrutar la programación sin anuncios.

De acuerdo a GroupM de WPP, se espera que el gasto en publicidad televisiva en los Estados Unidos aumente un 6% este año a 74.2 mil millones, incluida la transmisión, así como la televisión nacional y local. Sin embargo, también existe el riesgo de que la crisis económica mundial y la guerra en Ucrania puedan descarrilar la demanda publicitaria. Los tres jugadores más grandes de publicidad digital, Alphabet Inc., Meta Platforms Inc. y Amazon.com Inc., dijeron recientemente que han visto una desaceleración significativa en el crecimiento de sus ingresos publicitarios, lo cual resulta desconcertante para los medios.