Ignoro en qué terminará la guerra que Rusia le declaró a Ucrania. Ni los principales expertos en la materia ubicados en Washington y las principales capitales europeas parecen saber lo que va a suceder. Tal vez ni Vladimir Putin sepa cómo terminará su “acción militar” que al principio aparentemente buscaba apoderarse rápidamente de la capital ucraniana (Kiev) y de Donbás, la región al sureste de Ucrania en donde desde 2014 están las autoproclamadas Repúblicas Populares de Donetsk y de Lugansk.

Conforme pasan los días, en los medios de comunicación estadounidenses y europeos se comenta con más frecuencia que el invadir Ucrania puede ser el peor error o la mayor estupidez que en su ya larga carrera política haya cometido Putin.

Las tropas rusas han dejado de sitiar a Kiev y se han replegado hacia Bielorrusia, dejando escenas de muerte y destrucción no vistas en Europa desde las Guerras Yugoslavas que entre 1991 y 2001 dejaron 140 000 muertos y 4 000 000 de desplazados.

La actual invasión puede explicarse si tomamos en cuenta que ni Rusia, ni Putin ni sus cómplices fueron suficientemente sancionados por los países de occidente después de la invasión y anexión de la península de Crimea en 2014. Según los expertos, el dictador y sus cómplices jamás imaginaron que ahora las sanciones diseñadas e impuestas por los países de la OTAN, la Unión Europea y otros aliados serían tan severas, o que el apoyo político, económico y militar a Ucrania sería tan grande.

Esta vez, los países que no le pusieron un alto a Putin hace ocho años decidieron armar a Ucrania, estrangular a la economía rusa y afectar los intereses financieros del dictador y sus cómplices.

Pero, además de las consideraciones arriba anotadas, ¿por qué decidió Putin invadir a Ucrania? Tal vez porque él y algunos de sus enemigos en Occidente son estúpidos y crearon las condiciones para la invasión.

Me explico.

En 1976, Carlo Cipolla, profesor de historia económica en la Universidad de California, Berkeley, publicó un ensayo que describía las leyes fundamentales de una fuerza que percibía como la mayor amenaza existencial de la humanidad: la estupidez. En él, enunció y describió sus Cinco Leyes Universales de la Estupidez Humana. Después de releerlas considero que sirven para explicar, en parte, las decisiones y acciones de Putin y los líderes de Occidente:

Ley 1: Siempre e inevitablemente todos subestiman el número de individuos estúpidos en circulación.

Ley 2: La probabilidad de que cierta persona sea estúpida es independiente de cualquier otra característica de esa persona.

Ley 3. Una persona estúpida es una persona que causa pérdidas a otra persona o un grupo de personas sin obtener ninguna ganancia e incluso posiblemente incurriendo en pérdidas.

Ley 4: Las personas no estúpidas siempre subestiman el poder dañino de las personas estúpidas. En particular, las personas no estúpidas olvidan constantemente que en todo momento y lugar y bajo cualquier circunstancia tratar y/o asociarse con personas estúpidas siempre resulta ser un error costoso.

Ley 5: Una persona estúpida es el tipo de persona más peligrosa. Un estúpido es más peligroso que un bandido.

Estas leyes son válidas y explican mucho de lo que hoy sucede en México, Ucrania y alrededor del mundo.

