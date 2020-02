Aunque los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no quieren reconocerlo, cada día hay más indicios de las dificultades para sostener el ritmo de gasto que exigen los programas sociales del Gobierno de la República.

Por eso hablan de ajustar leyes para aumentar la recaudación, porque ni siquiera pueden pensar en aumentar impuestos, no antes de las elecciones de 2021. Y quien sabe después.

Si no recaudan más, aceptan, usarían 80 mil millones de pesos del fondo de estabilización, lo cual los acercaría peligrosamente al momento para decidir quién va con el Ejecutivo y le dice" ya no tenemos cash".

SFP: sin quererlo, será aduana política

Ha tenido la Secretaria de la Función Pública Irma Eréndira Sandoval la difícil tarea de revisar cuentas y acciones de dependencias del actual gobierno. Así encontró "irregularidades" por 127 millones de pesos en Agricultura.

Ahora repasa el quehacer del coordinador de los superdelegados Gabriel García Hernández, uno de los funcionarios esenciales de Palacio Nacional, pero tiene el encargo de no dejar pasar nada que dañe la imagen de honestidad del gobierno.

En esas condiciones, aunque la titular de la SFP no lo quiera y sin proponérselo se empieza a convertir en aduana de la eficiencia y eficacia de los funcionarios y políticos de la 4T. Y, ojo, en escudo protector de la imagen presidencial.

EPN, Gertz, Nieto y la loca de la casa

No hay nada oficial sobre una presunta investigación del gobierno de la República al expresidente Enrique Peña Nieto, como lo publicó el "Wall Street Journal", entonces se pueden hacer especulaciones, aunque pequen de imaginativas.

En la mañanera de ayer, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo no saber de tal averiguación. Si existiera, ¿creemos que Alejandro Gertz o Santiago Nieto abrirían esa caja de Pandora sin preguntarle al Presidente?

El sofocón lo causó la nota de "The Wall Street Journal". Si no hay precedente de un juicio a un expresidente de México, ¿qué corresponsal rehúsa la exclusiva "off the record" de un alto funcionario mexicano? Ah, la imaginación, la loca de la casa.

NOTAS EN REMOLINO

Por alguna razón personal, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha decidido que el tema de los reclamos feministas sea una confrontación de carácter político ideológico. Así el diálogo se hace imposible... ¿Qué no le dicen al Presidente los funcionarios del sector salud? Se agrava la escasez de medicinas y material médico y quirúrgico, pero no reconocen equivocaciones. Total, ¿para qué si toda la metralla va contra el Jefe del Estado?... Algo no nos dicen los funcionarios del gabinete de seguridad y el embajador norteamericano Christopher Landau. Ayer el diplomático los invitó a "no echarnos la bolita" y actuar coordinadamente contra el tráfico de armas... Complaciente, la Comisión Federal de Competencia Económica investiga posible monopolio en la venta de diesel para pescadores. Ojalá y no se trate de quitar a unos para poner otros, también monopolio, pero nuestro monopolio, qué caray... ¡Alguien sabe si recientemente hubo algún intento de golpe de estado?...