Revisitando los cuatro pilares de las finanzas personales (II)

Parte 2 de 6

Hablemos hoy del primer pilar de las finanzas personales: tener claras nuestras prioridades y aprender a establecer metas y objetivos.

Imagínate subirte a un barco que no tiene un destino y que navegará sin rumbo. Sólo a donde lo lleve el viento. Posiblemente lo veas como una aventura, pero no sabes ni en qué lugar vas a terminar.

Te sorprenderías de la cantidad de personas que van así por la vida. Aunque tienen algunos objetivos, suelen ser de corto plazo y no tienen claridad de lo que en realidad es importante para ellos. Claro: también están los que sí saben lo que quieren, pero ven el viaje tan difícil que tiran la toalla antes de intentarlo. Se sabotean a sí mismos.

Recordemos que el dinero es simplemente un medio para lograr cosas: comer, vestir, poner un techo sobre nosotros, darle educación a nuestros hijos e incluso construir un patrimonio para tener cómo vivir cuando ya no podamos (o queramos) trabajar.

Las finanzas personales, como mencionamos en la primera parte, nos dan las herramientas necesarias para manejar nuestro dinero de tal forma que podamos alcanzar esas cosas, esos objetivos.

Ninguna persona va a ahorrar simplemente por ahorrar: separar una parte del dinero que gana, en lugar de gastarlo. Necesita una buena razón para hacerlo: un objetivo que sea más importante que cualquier cosa que se podría comprar hoy.

Pero además uno puede tener distintos objetivos y no todos se pueden lograr al mismo tiempo. Unos son más importantes que otros y por eso hay que tener claridad en cuáles son las prioridades.

Mucha gente por ejemplo pospone el ahorro para el retiro, porque “falta mucho tiempo”. Dan prioridad a cosas de menor plazo. Todavía no conozco a nadie que no se haya arrepentido de ello.

¿Cómo podemos saber qué objetivos son prioritarios? Por lo general, son aquellos de mayor plazo y también de mayor costo, como el ahorro para el retiro.

Pensemos por un momento: nuestra vida laboral dura aproximadamente 40 años (desde los 25 hasta los 65). Puede ser más, puede ser menos, porque hay gente que tiene como objetivo alcanzar su libertad financiera antes de esa edad (recientemente hablamos precisamente de eso en este espacio -el movimiento FIRE).

Por otro lado, la esperanza de vida va en aumento. Mucha gente puede vivir 20 años o más después de haberse retirado. ¿De qué tamaño tiene que ser el patrimonio para poder vivir todo este tiempo en el retiro? Por eso el retiro debe ser prioritario: si no has empezado, no esperes más: empieza hoy.

El establecimiento de metas y objetivos debe hacerse de la manera correcta. No basta simplemente decir: “quiero ahorrar para mi retiro” o “quiero comprar una casa más grande” porque eso parece más un deseo que una meta.

Nuestros objetivos deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes (alineados con nuestros valores y con lo que es más importante para nosotros). También deben tener un horizonte de tiempo definido.

¿Por qué?

Mientras más específicos, mejor entenderemos los pasos que necesitamos para alcanzarlos. Deben ser medibles, para saber cómo nos vamos y qué nos falta para llegar a ellos. Obviamente deben ser realistas y alcanzables. Cuando decimos relevantes significa que deben estar alineados con nuestros valores, con lo que es más importante para nosotros (es decir, deben ser prioritarios). También debemos saber en cuánto tiempo vamos a alcanzar esas metas.

Así sabremos cuánto tendremos que ahorrar para alcanzarlos e integrar esto en nuestra planeación, lo que nos lleva al siguiente pilar: tomar el control de nuestro dinero, para hacer que suceda (que no se nos vaya en otras cosas que no son importantes). De esto hablaremos en la tercera parte.

