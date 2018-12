Como extranjero, aunque proveniente de otro país que comparte idioma con México, sigo viéndome sorprendido por nuevos términos que poco a poco caen al saco de mi particular vocabulario. De los seis años que llevo en este país, he tenido la suerte de poder pasar la Navidad con mi familia sin fallar y les juro que en todas esas ocasiones, en mi maleta, además de detalles para mis sobrinos y hermanos, llevo nuevo vocabulario con el que sorprender a mis amigos en las conversaciones. Este año, en pocos días creo que una de ellas será fifí.

Lejos de la carga ideológica que se le ha dado y de ofender a cualquiera que me lea, he de reconocerles que la palabra me ha hecho gracia pues va cargada de la característica socarronería mexicana con la que en muy pocas palabras engloban todo un universo. Además, después de poco más de una semana de haber empezado el nuevo sexenio con Andrés Manuel López Obrador al frente, creo que ésta es una de las palabras que más han marcado los prolegómenos de su mandato.

Ahora a AMLO le toca ponerse manos a la obra al frente de México y demostrar ese “me canso ganso” en su gestión y no fallar a aquel ciclista que se le aproximó de camino a San Lázaro en representación de los millones de mexicanos que le votaron.

Todo ese apoyo dejó claro una solicitud de la ciudadanía pidiendo que las cosas cambien, y ojo no se equivoquen, no sólo afecta a la política, sino también a las empresas. Un mensaje que se escuchó en las urnas de México, pero que refleja una actitud ciudadana global y nos debe hacer recordar que el ciudadano ya no sólo tiene la oportunidad de elegir cada tantos años en las urnas, que en muchas decisiones de su día a día está emitiendo su voto, en las decisiones de compra, en sus opiniones, en redes sociales (...) como bien recordó hace poco mi amigo Javier Cortés, en su última visita a México como coordinador de las redes locales de América para el Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

La ciudadanía tiene cada vez mayor poder de incidencia y la Responsabilidad Social Empresarial no es ajena a ella. Así lo manifestó el CCE seguidamente a la toma de posesión del nuevo presidente, reiterando el carácter que la responsabilidad social ha de imprimir a los negocios.

La responsabilidad social en las empresas debe ganar mayor peso, pues los mexicanos están cada vez más preocupados por el impacto social y medioambiental que tienen las empresas, pero ya no se les puede convencer con programas o iniciativas inconsistentes y poco transparentes. Se viene una transformación, quizá lenta para las necesidades que tienen el país y el planeta. Es la hora de una responsabilidad social auténtica y que responda a las expectativas de los grupos de interés.

Con una sociedad cada vez más interconectada e informada, con mayor poder de interacción, junto a los retos que tiene la sociedad actualmente, lo que hacen algunas empresas de realizar algo sólo por complacer a sus grupos de interés, sin integrarlo en el negocio, con poca convicción, de manera ocasional y circunstancial, empieza a tener menos cabida. Está bueno para empezar, pero es pan para hoy y hambre para mañana. Hay que abandonar la responsabilidad social fifí y arremangarse aún más y mancharse más las manos.

En otro orden de cosas y aún ligado a mi exposición, auguro para este 2019 al que le quedan pocos días para visitarnos, que más empresas se dirán socialmente responsables y se comprometerán con una nueva manera de hacer negocios. Y, aunque suene pesimista, serán las menos, pero habrá más empresas que pasen del compromiso a la acción. Si tú, persona que lees esta columna, tienes poder de incidencia para que cambien las cosas, lánzate y propón. Ya no existe la excusa del desconocimiento y decir que aún queda tiempo pierde día a día validez, tienes muchos ejemplos de empresas que lo hacen bien o que al menos lo intentan. Te deseo mucho éxito en tu misión.

*Director general de Valor Compartido.