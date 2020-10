Más allá del esfuerzo que debió significar para el CCE que comanda Carlos Salazar empujar un plan de infraestructura con la presencia de la IP, lo cierto es que la propuesta se quedó corta.

Si bien la cifra por 297,334 mdp equivale a poco más del 1% del PIB, lo cierto es que a la postre habrá que ver cuántas de las inversiones se concretan. No siempre se da seguimiento a las mismas. El año pasado el propio presidente Andrés Manuel López Obrador había presentado otro paquete.

En este caso son 39 obras, algunas en marcha. Un 66% se concentran en temas carreteros y 33% se orientarán a fortalecer a Pemex de Octavio Romero y CFE de Manuel Bartlett. El anuncio se inscribió como Convenio para la Reactivación Económica con postulados muy vagos y a enorme distancia de lo que requeriría una economía que vive la peor crisis contemporánea.

Hay expertos que hablan de que la recuperación del tamaño que tenía el PIB en 2019 se prolongará hasta 2026 ó 2027, y ya no se diga la del ingreso per cápita que tardará una década, según estimó Citibanamex que dirige Manuel Romo. El esfuerzo también es insuficiente para que se pueda cumplir la meta delineada por la SHCP de Arturo Herrera de llevar la inversión del país al 25% del PIB.

Jorge Gordillo timón de Estudios Económicos de CI Banco estima que para final del año esa variable se ubicará en 18% del producto dada la fuerte caída de la inversión fija bruta. Mañana el Inegi de Julio Santaella dará a conocer el dato de esa variable a julio y se prevé una caída del 30 por ciento.

En ese contexto la inversión fija bruta volverá a cerrar otro año con un dato negativo de 20%, fruto de la pandemia, la desconfianza y la falta de un auténtico plan contracíclico. El Presupuesto 2021 que analiza el Congreso también es insuficiente porque la SHCP ha prefigurado que la economía repuntará pronto, cuando mañana se ligarán 18 meses de la inversión fija bruta a la baja, todo un récord.

Así que esfuerzo en la dirección adecuada, pero a años luz de lo que realmente se necesita.

Aforo en cines al 11% y Fidecine otro golpe

Pese al esfuerzo de Canacine que preside Fernando de Fuentes para detener la desaparición del Fidecine, no hubo respuesta gubernamental, lo que impactará la producción de filmes y los empleos involucrados. Cierto que con ese fondo hubo abusos, lo que seguramente se habrá documentado, pero pagarán justos por pecadores. De por sí el daño que generó la pandemia en la exhibición. Aunque se mejora poco a poco la audiencia está lejos de los niveles de antaño. El fin de semana se vendieron 497,383 boletos contra 4.5 millones de antes del Covid-19, o sea que se está a un aforo del 11 por ciento. Sume que durante las 27 semanas que los cines cerraron se perdieron 202 millones de tickets con lo que se evaporó un ingreso de 11,000 mdp. Terrible.

Alarma en rubro de cerveza por IEPS del 41%

El fantasma de nuevas cargas tributarias contra la industria no se desvanece, más allá del compromiso del jefe del ejecutivo. Ahora como es público se empuja en el Senado un aumento a la carga impositiva de la cerveza. Se habla de una alza de más de 14 puntos porcentuales, lo que significaría pasar de un IEPS ad valorem del 26.5% al 41 por ciento. Se imaginará la preocupación de la industria, entiéndase Modelo de Cassiano de Stefano, Heineken de Etienne Strijp y las firmas artesanales. Estos en particular se verían muy afectados y no se diga la cadena y el propio consumidor que pagará más en el peor momento para su bolsillo. Según esto la SHCP de Arturo Herrera no ve con malos ojos la propuesta del morenista Gerardo Novelo ligado al gobernador de BC, Jaime Bonilla.