Estamos a nada de que concluya 2020, y además de la congoja que provoca el repunte de la pandemia, la confianza en la IP se mantendrá de capa caída, dada la toma de decisiones controvertidas por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La iniciativa del outsourcing sigue sin resolverse y hace unos días Pemex de Octavio Romero cortó sin decir agua va, el suministro de gas al proyecto Etileno XXI que se suscribió en el sexenio de Enrique Peña Nieto con Pedro Joaquín Coldwell. Este en realidad se fraguó conceptualmente en la etapa de Felipe Calderón cuando Georgina Kessel en Energía a fin de sustituir las crecientes importaciones de etileno dada la falta de capacidad de nuestra petrolera.

Fue en febrero del 2016 cuando la brasileña Braskem que dirige aquí Stefan Lepecki echó en marcha la planta en Coatzacoalcos fruto de una inversión de 5,200 mdd. Esta firma ganó una licitación junto con la mexicana Idesa que preside Guillermo Gutiérrez.

El arbitrario cierre de la válvula por Pemex se dio en medio de negociaciones que iniciaron desde el arranque del sexenio. Obvio que Etileno XXI incumplirá.

No obstante que hay un contrato de largo plazo, Pemex insiste en bajar las condiciones. La exigencia hasta ahora ha rebasado los límites que permiten la supervivencia del negocio.

Con CFE de Manuel Bartlett algo parecido se dio para los gasoductos, en detrimento de firmas como Ienova que preside Carlos Ruiz Sacristán. Pese a un convenio perfectamente estipulado, hubo que reconsiderar.

Braskem-Idesa tienen financiamientos de largo plazo. Hubo un crédito sindicado, es por 3,200 mdd con 17 bancos, entre ellos el Banco de Exportaciones de Canadá (EDC), el BNDES de Brasil, el Sace de Italia, Bancomext, el IFC del Banco Mundial, el BID y bancos comerciales de EU, Japón y la UE. La obligada reducción de tarifas, modificará todo el modelo de negocios y por supuesto de pagos. De ahí que la interrupción unilateral, amén de irregular tiene un alto costo.

Le adelanto que Braskem buscará agotar todo el músculo negociador. Eso sí, los actuales niveles planteados por Romero y su equipo son inaceptables y claro no se descarta acudir a los tribunales locales y del ámbito internacional.

De momento hay 5,000 empleos directos e indirectos en vilo, y este otro expediente seguramente frenará más las inversiones foráneas al país. Apuesta perdedora.

Cortina entrega hoy su registro para CNA

Le adelantaba que el jueves se registró Vicente Gómez Cobo, mandamás de Femeleche para participar en la contienda electoral que ya inició para sustituir a Bosco de la Vega.

Hoy hará lo propio Juan Cortina Gallardo presidente de la Cámara Nacional de la Industria Azucarera (CNIAA), sólido contendiente con unos 15 años de participar en el CNA.

Hoy ocupa la vicepresidencia internacional de ese organismo ligado a exportaciones por 40,000 mdd. Aunque el campo ha crecido, ya sabe usted la problemática de miles de pequeños agricultores. El miércoles cierra el registro y las votaciones serán el 2 de febrero.

IFT, Fox Sports y Mediapro aún y mala imagen

Nada, que el IFT que comanda Adolfo Cuevas, aún no ha decidido el derrotero de Fox Sports México, del cual Disney debe desinvertirse para evitar excesiva concentración en el negocio de TV deportiva, dado que ésta es propietaria de ESPN. Sucede es que la catalana Mediapro del grupo Imagina Media Audiovisual de Jaume Roures, todavía podría quedarse esta semana con dicho canal. En el sector a esta empresa no se le ve con buenos ojos dados los escándalos en los que se ha visto involucrada. Por ejemplo, el caso de corrupción en FIFA. Ya admitió en una corte de EU el pago de sobornos a funcionarios de esa federación para la compra de derechos audiovisuales en la fase de clasificación de Concacaf en los mundiales de fútbol 2014, 2018 y 2022. A su filial US Imagina se le impuso una multa de 24 mdd.