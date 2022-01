Indignada, la senadora oaxaqueña Susana Harp reta a Mario Delgado, dirigente nacional de Morena: “A ganarnos a la buena, aplicando lo que Morena propone, no mentir, no robar, no traicionar”.

Molesta por perder la candidatura de Morena a la gubernatura de Oaxaca, pese a, dice, ir a la cabeza de casi todas las encuestas, la señora Harp denuncia: “Nos usaron para validar el destape de candidatos”.

Un tema en la mañanera de ayer 4 de enero, donde con científico uso del principio de Antoine Lavoisier: “nada se destruye, sólo se transforma” y hábil uso del eufemismo, fue reivindicado el histórico y mexicano dedazo, hoy transformado en popular encuesta.

Medicamentos y la casa de las mil salidas

A más de 36 meses de llegar al Poder, el Gobierno de la República no ha podido resolver el embrollo creado por la incapacidad del titular de Salud, Jorge Alcocer, y el subsecretario Hugo López Gatell para resolver el desabasto de medicinas.

Se repitió la misma, gastada y simplista narrativa sexenal: “Diez distribuidoras vendían todo al Gobierno, acapararon el mercado y todo lo corrompieron”. Por enésima vez se dijo: “pronto se acabará el desabasto”

Ah, con una variante maligna de la ómicron, “sabotean” la distribución funcionarios menores confabulados con malos empleados públicos y, en ejercicio de futilidad, se repitió que el Ejército suplirá las deficiencias, una vez más.

Pandemia, una buena, una no tanto

La jefa de Gobierno de CDMX Claudia Sheinbaum ha explicado que la ciudad no tendrá más cierres de establecimientos comerciales, oficinas y centros de diversión, a pesar del aumento de contagios por la pandemia de COVID 19. La buena.

Circulan muchas cifras, pero no hay estadísticas fieles de cuántos fueron los damnificados por los cierres ordenados en 2020 y en 2021, o el daño a las finanzas capitalinas.

La mala es que algo saben en el Antiguo Ayuntamiento, pues el Gobierno de Ciudad de México ha concluido que sería inaceptable el altísimo costo económico, pero, sobre todo, político que tendría cerrar otra vez la economía capitalina.

NOTAS EN REMOLINO

El oficialismo sigue blofeando con la Reforma Electoral, a pesar de que Morena no tiene garantizados los votos necesarios en ninguna de las dos Cámaras del Congreso... Calcula el Gobierno Federal que el monto de las remesas que llegan de Estados Unidos será de 50 mil millones este año. ¿Nadie ha hecho un estudio, un estudio serio que permita saber si todo ese dinero lo envían sólo los migrantes?... Los más desconfiados advierten, mientras el morenista presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados Sergio Gutiérrez Luna no retire la demanda contra consejeros del INE ante la FGR, la “autónoma” fiscalía tendrá dicha demanda como espada de Damocles sobre las cabezas de los consejeros del INE... El titular de Agricultura Víctor Villalobos se reunió con el embajador de Estados Unidos Kenneth Salazar, para afinar la cooperación en materia agropecuaria, vital para mantener el intercambio comercial... Un astuto consejo de Martín Lutero: “acostúmbrate a ganar en silencio y que el mundo piense que vas perdiendo” ...