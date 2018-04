El hecho de que un juzgado especializado en telecomunicaciones haya admitido recientemente a trámite el amparo promovido por Telmex para impugnar el plan de implementación de separación funcional, aprobado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a finales del pasado mes febrero, no implica en forma alguna que con ello se le conceda algo de razón a la empresa. Hay que recordar que la posibilidad de que el IFT impusiera una medida de separación funcional al agente económico preponderante en telecomunicaciones, del que forma parte Telmex, es una facultad que le fue otorgada por la propia Constitución desde la reforma del 2013, con la finalidad de evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia en el sector de telecomunicaciones.

Por tal motivo, se advierte que el Plan de Implementación prevalecerá en sus términos, tal como sucedió con las medidas asimétricas impuestas por el IFT a Telmex y a Telcel en marzo del 2014, así como con las modificaciones realizadas a éstas en febrero del 2017 (entre las que se encuentra la separación funcional de Telmex), resoluciones del regulador que en su momento también fueron impugnadas ante el poder Judicial y que fueron validadas por éste. Sin duda, ello será en beneficio del fortalecimiento del entorno competitivo que requiere tan importante sector.

Hipoteca competitiva

Grupo Financiero Santander ha lanzado Hipoteca Plus, con una tasa de hasta 8.59%, con lo que se posiciona como la mejor del mercado en precio. Es una tasa que no se tenía desde el 2016. Este nuevo instrumento del banco de origen español es un esquema que viene a tocar un mercado muy competitivo, pero que llega a presumir que ha sido exitosa en otros mercados, donde opera Santander como Brasil y España. Además, busca que el banco se ubique como el mayor colocador de hipotecas durante el 2018, con un estimado de 23,000 hipotecas. De hecho, resulta interesante que al contratar su hipoteca, si usted es cliente de esta institución con nómina, portabilidad (o depósitos recurrentes en caso de no asalariados), tarjeta de crédito y seguros, podría tener una mejora o reducción en su tasa que llegaría hasta 1 punto porcentual, lo que representa un nivel de 167 puntos mejor que la tasa promedio del mercado y que la coloca como la más baja en este producto.

Repsol va por más

Repsol, que dirige Esteban Gimeno, anuncia el día de hoy que ha alcanzado un acuerdo con empresarios de Baja California Sur para abrir sus primeras siete estaciones en el estado con las que la compañía continúa con la expansión de su red en México. De esta forma, va por más compromisos para poner en marcha gasolineras en cinco estados del país: Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Puebla y ahora Baja California Sur.

Voz en off

Hechos de Tv Azteca pone en marcha una nueva imagen, con una propuesta televisiva innovadora y de vanguardia que aprovecha la más alta tecnología para informar sobre lo que ocurre en México y en el mundo, con esto celebra 24 años de incansable trabajo periodístico... Interesante lo que ha presentado AT&T. Su más reciente producto AT&T en casa es un servicio que consiste en una tarjeta SIM instalada en un módem conectado a la red móvil 4G-LTE de la compañía, el cual se pone en línea sólo con estar conectado a la red eléctrica. Innovador sin duda...