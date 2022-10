Militarización: ¿apoyo o celada?

Por la filtración de “Guacamaya Leaks” se supo que la fría lógica del expertise administrativo hizo que Sedena, por lealtad, advirtiera en privado del problema de viabilidad con el “avión presidencial” para la presunta aerolínea militar.

La misma lealtad hizo a Sedena y Marina acatar la orden de hacerse cargo de la tarea digna del mitológico Hércules: manejar aduanas, puertos y aeropuertos, entre otra cosas, para eliminar la corrupción.

Un elogio, sí, pero también una trampa, pues si al final del sexenio aún hay corrupción en esos sectores, los militares serán el chivo expiatorio, quedará impoluta la imagen de los civiles, al tiempo que dinamitan el prestigio de las Fuerzas Armadas.

Economía: la lectura equivocada

No sólo la oposición, también algunos sectores productivos han reaccionado con recelo al nombramiento de la dura exdirectora del SAT Raquel Buenrostro para reemplazar a Tatiana Clouthier en la Secretaría de Economía.

Hace muchos años, en “años oscuros del neoliberalismo”, la actitud del establishment de Washington, republicanos y demócratas por igual, de los funcionarios mexicanos que con ellos negociaban, era que “son duros, pero excelentes negociadores”.

Hoy, con tantos fierros en la lumbre por tantos conflictos con Washington en el marco del T-MEC, ¿no será que la señora Buenrostro recupere para los funcionarios mexicanos la imagen de “duros, pero excelentes negociadores”? Conste, es pregunta.

Acuerdo espacial con Rusia, ¿quién miente?

El Consejo de la Federación Rusa ratificó el acuerdo de cooperación para el uso pacífico del espacio entre México y Rusia, acuerdo que el Gobierno mexicano negoció en lo oscurito.

Dice el gobierno ruso que el acuerdo permitirá la instalación de estaciones como las instaladas en varias naciones latinoamericanas para el sistema Glonass, versión sura del GPS, sospechosa de ser utilizada también para espionaje.

Pero el canciller Marcelo Ebrard lo niega. Uno supone que lo lógico es que alguien no es totalmente veraz. Es de suponerse que, como tantas cosas, hoy sepamos cuál es la realidad de un acuerdo negociado en lo oscurito. ¡Imagínense!

NOTAS EN REMOLINO

Un despropósito, para decirlo en bonito, que el diputado Ignacio Mier, pastor de la bancada de Morena, aduzca como razón para una reforma que el sistema electoral sea “más democrático”. ¿Qué puede ser más democrático que los ciudadanos reciban y cuenten los votos de cada elección?... Parece que en cada nuevo nombramiento se coloca a personas vinculadas a la Jefa de Gobierno de CDMX Claudia Sheinbaum... Por cierto, en círculos morenistas se advierte que Rosa Icela Rodríguez está en la lista corta de aspirantes a la candidatura en CDMX; pero ¡Mon dieu! hay quienes empujan a Clara Brugada. ¡Que el último apague la luz!... Pronto los políticos de la desfallecida Alianza Opositora tendrán que decidir si siguen empantanados en el maniqueísmo o, pragmáticamente, replantean la coalición, recordando que Einstein advirtió que no hay que marchar por el mismo camino, aunque no estén plenamente de acuerdo... ¿Alguien sabe si, por las lluvias, las autoridades sanitarias fumigan charcos para evitar epidemias?... Como para estos tiempos, Woody Allen dejó esta sencilla reflexión: “el dinero no da la felicidad, pero da una sensación tan parecida que se necesita un especialista muy avanzado para verificar la diferencia” ...