Indignado, Carlos Salazar Lomelí, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, reaccionó a la decisión de Palacio Nacional de considerar oficial la “consulta” que canceló el proyecto en marcha de la planta cervecera en Mexicali.

“No fue una consulta democrática, porque no respetó las reglas para las consultas”, afirmaba el empresario. Dijo que no es democrático no respetar las reglas y la Constitución.

“Dijeron que nada por encima de la ley” afirmó y, con inusual dureza recordó que las reglas democráticas llevaron al poder el actual gobierno. Otros empresarios recordaron que el T-MEC tiene reglas para proteger la inversión extranjera.

Inevitable la recesión, afirma el FMI

En conferencia con los ministros de finanzas de las 20 principales economías del mundo y gobernadores de bancos centrales, la directora gerente del FMI Kristalina Gerogieva previó una recesión tan mala peor que la de la crisis financiera global.

“Los costos humanos de la pandemia de coronavirus ya son inconmensurables y todos los países deben trabajar para proteger a las personas y limitar el daño a la economía”, recomendó.

Hoy nos expondrán los detalles de los planes para combatir la pandemia del coronavirus y, seguramente, pronto nos dirán en Palacio Nacional como paliarán los efectos de una recesión que amaga con prolongarse hasta el año próximo.

Nos emponzoña el encono político

Por supuesto que es ingenuo que uno espere que los enconos propios de la política, ese campo de sinrazón y mala fe, se olviden para resolver las emergencias de salud o emergencias económicas, pero, como se dijo aquí antes, podrían considerar una tregua.

La ira de los fanáticos de todo el espectro de las ideologías no se calma porque los principales actores de la política nacional disfrutan alentándola con todos los recursos modernos de la propaganda y la comunicación.

Es irracional que, ante la amenaza de eventuales vendavales sociales y económicos, no tiendan puentes sobre sus mezquindades ideológicas. No tocarán violines como los músicos del Titanic, no, estos reñirán mientras se hunden.

NOTAS EN REMOLINO

Ahora presionará el Ejecutivo Federal las estructuras militares para que, con los recursos financieros que les de Hacienda y su personal de sanidad, pongan a operar diez hospitales. No se crean plazas, claro... Tiene razón Alfonso Durazo, titular de Seguridad Ciudadana, parece que los índices de criminalidad no aumentan. Ojalá... Por cierto, tanto la Jefa de Gobierno de CDMX, como el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro han tomado agresivas medidas contra la pandemia. Los observan atentamente muchos. No todos amigos... Por cierto, Alfredo del Mazo, mandatario mexiquense, ya igualó las reglas de “susana distancia” de CDMX... La reaparición del excandidato presidencial del PAN y la coalición con la izquierda, Ricardo Anaya sólo comprobó que al queretano le falló, otra vez, el timming... ¿De verdad creen que el Gobierno de la República aceptará dar incentivos que signifiquen drástica reducción de sus ingresos? Pue son hay escuchado al Presidente... Alguien en la SSA y SHCP tendrá que atender la falta de insumos médicos. Antes que estalle una bomba política...