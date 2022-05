Cuando un tumor maligno no se extrae a tiempo, puede provocar metástasis y causar la muerte. Fidel Castro planeó y ejecutó muy bien la forma de esparcir el cáncer del socialismo. Logró que sus ideas fracasadas fueran adoptadas por dos de sus seguidores más fieles, Hugo Chávez en Venezuela y Lula da Silva en Brasil con quienes creó el Foro de Sao Paulo para infectar con el cáncer del socialismo a todo el hemisferio.

Para cumplir con su misión de avanzar el castro-chavismo y ampliar la influencia de su “revolución bolivariana” se valen de cualquier forma sin importar lo inhumana que sea. Es evidente que uno de sus mayores fracasos es económico, de ahí que para sobrevivir, la dictadura cubana utiliza y esclaviza a médicos cubanos a quienes envía en distintas “misiones” alrededor del mundo.

Esta forma de esclavitud tan perversa aún persiste porque hay gobiernos cómplices que le siguen el juego a la dictadura y que reciben dichas misiones de médicos para justificar su financiamiento al régimen que sigue provocando metástasis en todo lugar donde encuentra condiciones para infectar.

Mientras la pobreza, la ignorancia, la violencia, la corrupción y la impunidad sigan siendo la regla y no la excepción en América Latina; el cáncer que esparce la dictadura cubana seguirá avanzando. No es un secreto la estrecha relación que existe entre el gobierno de López O. y la dictadura cubana. Si alguien tenía duda de su nivel de complicidad, basta revisar todo lo ocurrido durante la gira del presidente de México a Cuba en cuya comitiva viajaron miembros clave de su gabinete como los Secretarios de Defensa y Marina.

En este contexto que enciende muchas señales de alerta, la Fundación Internacional para la Libertad (FIL), Prisoners Defenders International, Outreach Aid to the Americas y Latin America Watch, denunciaron en la Ciudad de México que los médicos cubanos en dichas “misiones” trabajan en condiciones de “esclavitud moderna” pues el 80% de los recursos que se pagan a las brigadas médicas son para el régimen, no para los doctores que viven en la miseria.

Dita Charanzova, Vicepresidenta del Parlamento Europeo, afirmó que las brigadas médicas representan la mayor partida de ingresos del gobierno cubano, mediante prácticas de persecución, esclavitud moderna y amenazas. Estos sistemas de contratación violan la legislación internacional del trabajo.

Además, tal como refirió Javier Nat, Vicepresidente de la delegación de América Latina del Parlamento Europeo, los médicos tienen la obligación de volver a Cuba porque si se niegan, son considerados desertores y no pueden volver a casa en 8 años, según penas que se establecen en el código penal cubano.

En la denuncia publicada por estas organizaciones, existen más de 1,000 testimonios. El 75 % de los participantes afirma que no fue voluntariamente a las misiones mientras que el 87 % aseguró que influyeron factores económicos en su decisión y un 41 % sufrió algún tipo de acoso sexual por parte de los funcionarios del Estado, conocidos como los jefes de misiones que los acompañan en sus “labores”.

El llamado de los médicos cubanos a los gobiernos es para que no sean cómplices de la dictadura aceptando, avalando y fomentando estas misiones. Lástima que en México su petición es y será ignorada mientras tengamos un mal gobierno que, lejos de preocuparse por los derechos humanos, se preocupa por imitar las malas prácticas de sus amigos dictadores y cada día se vuelve más cómplice de un régimen que seguirá infectando todo lo que pueda. No cabe duda que, como afirmó Javier Larrondo, “el gobierno de México auspició la esclavitud”.

*El autor es presidente fundador del Instituto de Pensamiento Estratégico Ágora A.C. (IPEA). Primer Think Tank de jóvenes mexicanos y de Un millón de jóvenes por México.

aregil@ipea.institute

Twitter: @armando_regil