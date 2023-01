Otra vez la tragedia, y las preguntas son muchas. ¿Hay un análisis de riesgos del metro? ¿Cómo no se hizo después de la tragedia de la línea 12? ¿Podían haber adivinado que esto pasaría? Me cuesta trabajo pensar que no, la Ciudad de México se sostiene en algunos ámbitos sobre alfileres, entre ellos el Metro y la capacidad para atender a pacientes ante una emergencia.

El año pasado Claudia Sheinbaum anunció el programa para fortalecer el sistema de ambulancias, ademas de comprometerse a reducir el tiempo de respuesta. Desde octubre del 2022 solo se cuenta con 30 ambulancias para toda la ciudad, la meta era tener 64, con un tiempo de respuesta de 15 minutos.

Las y los heridos del metro narraron en diversos testimonios como tardaron alrededor de treinta minutos en empezar a ser atendidos. Todos tardaron en llegar, sobre todo las autoridades.

La incompleta lista de los heridos no reconoce a quienes buscaron atención médica por sus propios medios.

El familiar de uno de los heridos que estaba siendo atendido en el Hospital San Angel Inn Chapultepec pedía a los medios recordarle a las personas, aunque se sintieran bien, regresaran a buscar atención, respiraron humo negro durante mucho tiempo, su pariente se dio cuenta cuando en la toma de muestra el hisopo de la prueba Covid salió negro.

El operativo afuera del hospital de Chapultepec en donde estaban la mayoría de los heridos llamaba la atención. Para poder entrar, había que cruzar una guardia a modo de valla formada por trabajadores de la ciudad, policías y elementos de la fiscalía. Me tocó ver salir a uno de los pacientes con el collarín puesto, escoltado además por personal del gobierno, de inmediato subido a un coche que lo esperaba al final de la guardia y se fue.

Pareciera que se pone más atención, esfuerzo y recursos en reparar los errores que en prevenirlos, lo que nos indica que seguirán pasando.

¿Cuándo regresa Claudia a Morelia?