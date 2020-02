Es una lástima que la iniciativa para la legalización del cannabis en el Senado que venía siendo bien trabajada por la Comisión de Salud, presidida por Miguel Ángel Navarro, haya sido arrebatada por la Comisión de Justicia, encabezada por Julio Menchaca, porque lo más relevante de la legalización debe ser el aspecto medicinal, antes que el lúdico, el industrial o cualquier otro. Y lo malo es que el predictamen que hoy se empieza a discutir formalmente, no es que traiga bien planchado el enfoque terapéutico.

La verdadera y urgente necesidad a todas luces está en atender el creciente número de familias que ya recurren al uso medicinal de cannabis para paliar severas enfermedades, que están envueltas en una absurda criminalización y todo porque la supuesta legalización del 2017 no permitió más que importar productos de otros países.

El autocultivo se va generalizando y la próxima reforma deberá permitirlo prioritariamente para uso médico.

Ayer, en el Senado se expresaron voces de mamás que desde hace años practican el autocultivo de mariguana para obtener la sustancia que les ayuda a paliar severos problemas por daño neurológico en sus pequeños. Sólo en la agrupación Mamá Cultiva —una red extendida por toda Latinoamérica— están integradas más de 300 familias que a lo largo de la República mexicana han reunido pruebas y conocimiento sobre las mejores prácticas de cultivo, extracción, preparación y dosificación de la sustancia para uso médico.

Como dijo ayer la senadora Jesusa Rodríguez al presentar el documental Las Sanadoras, ahora que se legalice, estas mamás tendrán mucho qué enseñar sobre la mariguana a los médicos que en su gran mayoría no tienen idea; al contrario, ven con estigma a la hierba aún prohibida. Lo bueno es que, aunque son pocos, sí hay médicos que experimentan con cannabis para dolor, inflamación, vómito y náuseas, y en padecimientos neuropsiquiátricos como parkinson, autismo, así como distintos tipos de epilepsia, lo cual ya es muy conocido desde el emblemático caso de Grace Elizalde hace más de cuatro años.

Lo que más preocupa a las integrantes de Mamá Cultiva, nos compartió su presidenta Cecilia Alvarado, es que en la ley esté bien clara la parte del acompañamiento médico, y que no les sigan imponiendo la importación ni de aceites ni de semillas para poder aprovechar el cannabis. Es decir, en México sí hay un camino recorrido con cannabis medicinal y los legisladores deben reconocerlo.

Ante coronavirus, urge poner orden en insumos

Llegó el coronavirus a Latinoamérica, y en México ya seguro hicieron cuentas las autoridades sobre cuánto del fondo de emergencia se destinará para enfrentarlo. Son cerca de 300,000 millones de pesos guardados en dicho fondo. El problema es que más que de dinero, es un asunto de estrategia y ejecución.

El fin de semana pasado, la Secretaría de Salud convocó a todos los responsables de las áreas de infectología de los hospitales y definió centros médicos de referencia para recibir a posibles contagiados. Pero son inevitables los nervios ante el persistente desabasto de terapias e insumos básicos. Los mismos médicos reportan que las carencias en hospitales no ceden. A este espacio han llegado quejas sobre el elevado riesgo de que continúe la falta de aire acondicionado en quirófanos y de insumos para anestesia en el Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE; nos indican que la semana pasada hubo un día en que los pacientes internados de oncología se quedaron sin nutrición parenteral porque simplemente no hubo. En el Hospital Gabriel Mancera no hay gasas ni jabón para lavarse las manos. Y en el Instituto de Neurología, nos dicen que de nada sirvió la visita sorpresa y la salida del director porque las cosas no mejoran.

[email protected] mx

Twitter.com/MaribelRCoronel