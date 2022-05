En las últimas décadas, en América Latina, ha sido más frecuente encontrar familias en las cuales algunos de sus integrantes se encuentran dispersos en distintos países alrededor del mundo. Se sabe que las familias son dinámicas y con el transcurrir del tiempo, es habitual que los hijos se casen y formen otra unidad familiar, pero adicionalmente se vuelve más común que algunos de ellos se trasladen a otro país como parte de preparación académica, trabajo o atención a los negocios de la familia, pudiendo no regresar al país de origen y adquiriendo otra nacionalidad o residencia permanente, dando lugar así a lo que conocemos como familias globales.

El fenómeno migratorio se ha producido a lo largo de la historia a distintos niveles y por diversas causas, pero se ha asociado entre otros factores, a temas de impacto económico, políticos y sociales en los países de origen del migrante o a las oportunidades derivadas de la globalización.

En particular, la migración de mexicanos al extranjero se ha dado con un flujo predominante hacia los Estados Unidos de América (EUA). Esto se refleja en datos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), que según su reporte más actualizado se tiene un registro de 11,848,537 mexicanos que viven fuera de México, de los cuales el 97.23 % radica en EUA. El segundo país con más mexicanos es Canadá con 128,485 y en tercer lugar España con 52,524 mexicanos. Aquí cabe hacer hincapié, que los nacionales mexicanos no están obligados a registrarse ante las representaciones diplomáticas o consulares al momento de su traslado al exterior, por lo que estas cifras sólo reflejan el número de quienes por diversos motivos decidieron hacerlo, aunque son datos aproximados, sí permiten tener una idea del panorama.

En el ámbito de la planeación patrimonial, las familias globales tienen una mayor complejidad, ya que se incorporan distintas jurisdicciones donde se tiene patrimonio y diversas residencias de los miembros de la familia. En la banca privada suele haber este tipo de familias, y constantemente surge el cuestionamiento sobre si existe una especie de testamento internacional que pudiera servir como solución universal sobre todo el patrimonio independientemente de donde se encuentre. Sobre este punto vale la pena comentar que aunque se han hecho esfuerzos para facilitar este tema y que se tienen varias convenciones internacionales relacionadas al reconocimiento del testamento otorgado en el extranjero, desafortunadamente ni todos los países son parte, ni en la práctica es factible resolver todo con este instrumento, ya que muchas veces esta materia es regulada a un nivel muy local y se involucran una serie de regulaciones que van añadiendo dificultad en la operativa de la sucesión.

Un testamento es el acto por el cual una persona llamada testador o autor de la herencia expresa libremente su voluntad de disponer de sus bienes, derechos y obligaciones, designando a determinadas personas para después de su muerte. Sin embargo, su reconocimiento y restricciones dependen de cada país, incluso existen países (como en España y Francia) donde hay disposiciones de herencia forzosa (forced heirship) donde por ley, parte del patrimonio tendrá que ser otorgado a determinadas personas, aunque el testamento diga otra cosa. Independientemente de lo anterior, para efectos de planeación patrimonial internacional siempre será importante dotarlo de formalidad, y en el caso de México, aunque existen distintas formas de testamento será relevante para este tema que se haga ante notario público.

El testamento debe ser visto como uno de los varios instrumentos que se utilizan en la planeación patrimonial, por lo que para una familia global la solución no es un testamento internacional sino un plan sucesorio internacional dentro del cual se podrá usar al testamento como una de varias herramientas que en su conjunto podrán lograr una planeación integral y global sobre el patrimonio de la familia.

Para tener una idea de algunos ejemplos de herramientas para control y paso del patrimonio y dependiendo de cada geografía, se pueden mencionar:

a) Testamento

b) Sistema de cuentas y beneficiarios

c) Sistema de cuentas y cotitulares

d) Donación

e) Fideicomisos revocables e irrevocables

f) Seguros de vida

g) Sociedades de inversión familiar conocidas como Personal Investment Companies (PICs)

h) Protocolo familiar

Entonces, ¿por dónde empezar un plan sucesorio internacional? El punto de partida es hacer un diagnóstico inicial cuyo primer paso es identificar a las personas que formarán parte del plan de sucesión, quiénes son y dónde se encuentran.

El segundo, es hacer el inventario de qué patrimonio se tiene, por ejemplo, cuentas de inversión, inmuebles, derechos, acciones de empresas privadas etc., y bajo qué tipo de propiedad se tiene, es decir, a título personal (solo el individuo), en copropiedad con el cónyuge o alguna otra persona o está dentro de una estructura como puede ser dentro de una empresa o un fideicomiso. De igual forma verificar dónde se ubica este patrimonio. Especial atención se tiene que tener en que no solo se deben de identificar y mapear los activos, sino que también se tienen que tomar en cuenta las obligaciones, por ejemplo, cuentas que se encuentren en colateral de algún crédito a fin de determinar los alcances al fallecimiento del titular.

Como tercer paso, el proceso de evaluación y alternativas, ya que cuando se habla de patrimonio global y diferentes residencias involucradas hay que revisar diversas cosas, entre ellas: el cumplimiento de las disposiciones fiscales y legales locales tanto en los países de residencia del titular, del futuro beneficiario y de los bienes. De igual forma, los métodos de transferencia de propiedad que se pueden utilizar en cada uno de esos países y no menos importante, los temas operativos administrativos.

Algunos ejemplos de lo anterior son los siguientes: en el caso de los EUA, habrá que poner cuidado al “estate tax” estadounidense, sobre todo si en la cadena de sucesión existe un paso de patrimonio entre residentes estadounidenses, ya que este es bastante oneroso. En Canadá, debido a que este país no es miembro de la convención de la Haya sobre la Apostilla y fuera necesario el reconocimiento de documentos otorgados en México en Canadá o en Canadá en México, los documentos tendrán que seguir un proceso de legalización que es más tardado. Por otro lado, en España no se tiene el sistema de beneficiarios designados en cuentas bancarias por lo que será prudente tener un testamento para cuentas bancarias ubicadas en España, pudiendo en este caso un testamento otorgado en México ser reconocido para este proceso.

En atención a lo anterior, evaluar qué herramienta sería más eficiente para cada tipo de activo y fin sucesorio. Ya que, por ejemplo, algunas podrán únicamente ser útiles sobre cuentas bancarias más no para inmuebles. También hay que pensar en dotar a los herederos de flujos de liquidez, esto es relevante porque de no planearse adecuadamente, podrían verse obligados a realizar la venta de una propiedad ante la imposibilidad de pagar los impuestos correspondientes o incluso a rechazar la herencia si no cuentan con liquidez para pagarlos.

Finalmente, la designación de personas clave dentro de la familia, quienes podrán contactar a los banqueros, fiduciarios, asesores, contadores, notarios o personas que tendrán una participación en la ejecución del plan sucesorio. Es importante tengan claro a quien llamar o qué hacer en el momento indicado. La ejecución exitosa de un plan sucesorio internacional también tiene un punto educativo, que consiste en ir involucrando a los miembros de la familia en la logística del control de patrimonio, por ejemplo, el hacerlos parte del comité técnico de algún fideicomiso o en los órganos de gobierno de las empresas de la familia.

Las familias globales tienen una serie de preocupaciones o necesidades particulares, por ello es importante buscar soluciones que se hagan de manera holística y que resuelva sus necesidades.

*El autor es Director de Planeación Patrimonial - BBVA Banca Patrimonial y Privada

felipe.sevilla@bbva.com