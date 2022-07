La serie Stranger Things ha provocado un nuevo revuelo musical. Primero ocurrió con Kate Bush y “Running Up That Hill”. Ahora el turno es de Metallica. Los reflectores se enfocaron sobre “Master of Puppets”, una canción de 1986 de la banda de Thrash Metal Metallica que fue elegida por Matt y Ross Duffer, los creadores de la serie de Netflix, para ayudar a sus protagonistas a combatir demonios desde el otro mundo.

Su aparición en el final de temporada ha hecho que la canción sea descubierta por nuevas generaciones, y así como ocurrió con Kate Bush, la canción de Metallica ha registrado un resurgimiento en las plataformas de streaming. Como lo hemos comentado en este espacio, luego de que la canción de Kate Bush apareciera en la primera parte de Stranger Things, la canción llegó al #1 en el Reino Unido y por primera vez desde su lanzamiento hace 37 años al Top 10 en Estados Unidos.

Así como lo hizo “Running Up That Hill” con el personaje de Max, “Master of Puppets” es la canción que define el personaje de Eddie. La canción de 1986 que da título al tercer álbum de estudio de Metallica coincide con el momento en que se desarrolla la cuarta temporada y fue utilizada para musicalizar una de las escenas clave con uno de los nuevos personajes de la serie: Eddie Munson. El álbum editado en marzo de 1986 fue el último disco de Metallica con la alineación clásica de: James Hetfield, Kirk Hammett, Lars Ulrich y Cliff Burton. Está catalogado entre los mejores discos del Thrash Metal.

Stranger Things está llena de referencias del cine y la cultura pop de los años ochenta y el personaje de Eddie, interpretado por Joseph Quinn, fue construido con una serie de guiños musicales también de ese mismo periodo. Su nombre de pila lo comparte con Eddie The Head, la mascota diseñada por Derek Riggs y que es la imagen de la banda de heavy metal inglesa, Iron Maiden. Desde el álbum debut de 1980 Iron Maiden, la imagen de Eddie ha sido parte de la discografía y es una pieza clave de su iconografía visual de la banda en el escenario. Las playeras que Eddie utiliza a lo largo de la serie como parte de su vestuario del cantante Ronnie James Dio fueron cedidas por la familia del fallecido miembro de Rainbow y Heaven and Hell.

En ambos casos, tanto Metallica como Kate Bush se han beneficiado de estos acuerdos, puesto que ambos son los dueños de sus grabaciones. Gracias a que Metallica recuperó el control de sus grabaciones en 2013 es que se pudo utilizar el máster. Además, Tye Trujillo, hijo del actual bajista Rob Trujillo, fue el encargado de prestar su guitarra para la secuencia con el legendario solo de guitarra de “Master of Puppets”.

Los servidores de Netflix colapsaron luego del estreno del segundo volumen de Stranger Things y en una semana la serie acumuló 1,400 millones de horas vistas. Desde su aparición en Stranger Things la canción de Metallica registró un salto de 465% entre el 30 de junio y el 4 de julio. En la última semana la canción ha registrado 2 millones 766,757 reproducciones en Spotify y en total registra 436 millones, 301,692 reproducciones.

Al momento de publicación “Master of Puppets” se encuentra en el #12 de la lista Top 50 Global de Spotify, #en la lista estadounidense de Spotify y en el #7 de la tienda de iTunes.

En esta cuarta temporada de Stranger Things, los hermanos Duffer construyen magníficas secuencias con una gran banda sonora como: “I Was a Teenage Werewolf” de The Cramps, “Detroit Rock City” de Kiss, “Pass the Dutchie” de Musical Youth, “Psycho Killer” de Talking Heads, Siouxsie and the Banshees y de Kate Bush y Metallica.

Mientras algunos puristas se quejan de que Stranger Things ha arruinado a sus gustos musicales nostálgicos del pasado, nuevas generaciones han podido llegar ahora a la música de Kate Bush y Metallica.

