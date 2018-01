¡Aficionados a la velocidad, la grilla y la especulación! Éste es su reporte semanal de los circuitos teloneros previos a la gran carrera por el campeonato nacional.

Los bólidos agarraron un par de vueltas de terracería y el piso estaba mojado: más de uno quedó revolcado así que aquí les muestro los polvos de aquellos lodos.

Los competidores han corrido ya 41 de las 60 vueltas reglamentarias por el territorio nacional tiempo en el que Lopitos, mejor conocido como El Molido solitario se ha mantenido en la punta. Es más, se dio un tiempo para asomarse al mar de Veracruz para tomarse unas selfies aprovechando un paisaje de borrasca que le recordaron los campos siberianos descritos por uno de sus principales asesores (bueno, casi asesores porque ya sabe usted que éste no toma consejo ni de Dios santito). Dicen que hasta se sintió pejeyevsky y le vinieron un par de ideas que ya maquina bajo el aura de la pejestroika.

Pero el punto no es ése, sino que la atención del público conocedor se ha concentrado en la lucha por segundo lugar entre Riky El Gallo Blanco que se aferra a esa posición en la carrera, seguido a menos de medio cuerpo por Tony El Irlandés que en una serie de acelerones y coleadas en su carro ha motivado una serie de movimientos en su equipo en la zona de los pits.

En un descanso en el tramo de carrera El Gallo Blanco aprovechó para visitar los patios de Las Tribus Menguantes donde se notó su incomodidad porque Los Cochos, que es como se les conoce a una de las tribus, le hicieron ponerse un chalequito amarillo que francamente no va con sus ojos azules. Dicen que hasta murmuró algo así como “this is a insolting an unacceptabol”, pero francamente no se sabe qué dijo por que ya sabe usted que cuando se enoja le da por murmurar en inglés y hasta francés.

El caso es que en la casa de los amarillos, quienes ahora forman parte de sus patrocinadores, tuvo que soportar el manoseo. Ya sabe. Que si le agarraban las llantitas, que si le fisgoneaban el motorcito y hasta le tomaron las medidas porque ya quieren añadirle un solecito autóctono en los costados para que lo reconozca la bandera.

Mientras en el grupo de Tony El Irlandés, la cosa está color de hormiga. A la hora de entrar a los pits se patinó por tanta tierra que traía en las llantitas que salpicó a más de uno.

Pero eso no fue lo más grave, sino que adentro están entre que se agarran y no del Chong-o. Y no es para menos, resulta que en el equipo de Jurásico Escarlata Motors no todos están jalando parejo.

En el grupo encargado de las transmisiones mejor conocido como Paste Power están entre encanijados y mal geniudos. Bueno hasta los ojitos se les han hecho chiquitos porque parte del equipo se ha quedado sin chamba y todo porque, como andaban arrastrando los pies, que me los corre el campeón Copetón Peñón y ni modo de irse para la bella airosa con el frío que está calando por allá.

Para muestra, un botón, Tony El Irlandés tuvo que apersonarse por aquellas tierras para ver cómo andan los aires y, ni modo, El Chino Pachucas tuvo que invitarle unos pastes, un pulquito y unos escamoles. Barbacoa no hubo porque no era para tanto. Nos cuentan que más bien querían enviarlo para Huichapan.

Es que allá estaban todos los damnificados por la salida del Chino Pachucas del equipo de Copetón Peñón, que, en un arranque, echó a la calle al espía y asesor consentido del chino.

Mientras en la casa Jurásico Escarlata Motors incorporaron nuevos valores al equipo. Se acuerda que ya subieron a un publivocerista poblano. Bueno, pues ahora le pusieron a una oaxaqueña echada para delante y, adivinó usted, a una mexiquense, para ayudarle con la narrativa de la carrera.

Buena falta que le hace, porque en cada vuelta que da El Irlandés dicen que el objetivo es alcanzar a Lopitos en una curva, pero sería bueno que primero se dedicaran a rebasar al chamaco, al Gallo Blanco.

A ver si para la parte alta del último tercio sacan algo de la chistera porque entre que tiene que quedar bien con los de casa nomás no se concentra en agarrar el ritmo de la carrera.

Bueno ésta es sólo la carrera para saber cuál es la posición de salida pero se están calando y no desboca.