Normalmente los cierres de año suelen ser tranquilos. Salvo por el tráfico decembrino, después del 15 de diciembre todos comienzan a desacelerar para tomarse un par de días para disfrutar de la familia y reflexionar acerca de lo que significó el año. No falta la revisión de los propósitos y la renovada esperanza que representan 365 nuevas oportunidades.

Desafortunadamente, este cierre de año llega más bien atropellado. Sin duda, la temporada inició con mucho ánimo, por que, a diferencia del año pasado, muchas familias pensaban reunirse con más tranquilidad para las fiestas. Sin embargo, también llegó sin avisar a la fiesta el Covid-19, con su variante de Ómicron, la cual en otros países ha disparado contagios y hospitalizaciones. Tan solo en los Estados Unidos, el día de hoy se registraron más de 488 mil nuevos contagios. Las unidades de emergencia están volviendo a llenarse de pacientes. En España, uno de los países con una tasa de vacunación completa mayor al 89.9 por ciento (de los 12 años en adelante), el Ministerio de Salud registró, tan solo el día de hoy 161 mil 688 nuevos infectados. Nuestra región del mundo, las Americas, no se queda detrás, según la Organización Panamericana de la Salud, los casos se han incrementado un 50 por ciento, lo mismo las hospitalizaciones, las cuales han subido un 11 por ciento.

Ómicron es verdad que no parece ser más grave que Delta. Sin embargo, el incremento de contagios, ha llevado a más personas a las Unidades de Cuidados Intensivos, siendo los no vacunados los más afectados. Esto incluye a quienes no tienen el esquema de vacunación completo y a la población de menores de edad de 0 a 12 años de edad. En Estados Unidos, la tasa de hospitalización para menores de edad se ha incrementado un 30 por ciento en las Unidades Pediátricas- por ser la población con una tasa de vacunación menor.

Ante esta situación global donde epidemiólogos y expertos, han salido a recomendar en sus cuentas de redes sociales y en diversos medios de comunicación, la importancia de dar “a sus hijos el obsequio de la protección con vacunas lo antes posible”- como lo compartió en su cuenta de Twitter la doctora Erica Pan, epidemióloga del estado de California, luego de observar el incremento de ingresos a las Unidades Pediátricas en Nueva York.

Al contrario de las opiniones que se están compartiendo acerca de la vacunación de menores de edad por parte de muchos expertos en medios de comunicación, en nuestro país, la razón de Salud Pública de la 4T -el Secretario López Gatell- ha declarado que “en México no estamos considerando vacunar a niños menores de 15 años”, esto porque la “OMS no ha declarado oficialmente vacunar a estos menores”. Me pregunto si esa misma razón de salud pública que se está siguendo para no vacunar a los niños y no avanzar a mayor velocidad la vacunación en el país, es la misma que evita que haya medicamentos contra el cancer para los menores de edad.

Querido lector, en nuestro país, solo en las últimas 24 horas, se registraron, 8 mil 24 nuevos contagios de Covid, más de 2 mil 734 más que el día de ayer. Estamos metidos en una nueva ola… hoy hay registrados, 34 mil 671 casos activos -de los que reporta el gobierno, realmente nunca hemos sabido el tamaño de la pandemia hasta varios meses después. De acuerdo con Our World in Data, la tasa de vacunación en México es bastante variable. Aunque se tienen ciudades como la Ciudad de México con más del 96% de personas vacunadas, solamente el 56% de las personas cuentan con el esquema de vacunación completo, siendo México de los países de América uno de los que tiene menores porcentajes de personas vacunadas.

Ante estas circunstancias querido lector me uno a las voces de expertos de todas partes del mundo para recordar la importancia de la vacunación de todas las personas. Se han aplicado de forma exitosa en todas partes del mundo más de 9.1 miles de millones de vacunas contra el Covid-19. Por favor, si aún hay algo que lo detenga, le pido pensarlo nuevamente, revisar los datos disponibles y lo invito a vacunarse, lleve a vacunar a los suyos y tomemos las precauciones pertinentes para que la ola no venga con tanta fuerza.

Es impensable que nuestro gobierno prefiera gastar los recursos del país en elefantes blancos, se niegue a reajustar presupuestos y continúe utilizando los recursos en obras innecesarias, en lugar de incrementar la velocidad de la vacunación y que, además se niegue a vacunar a nuestros hijos. Ni hablar de la deuda educativa pendiente que quedará además por la falta de inversión en este sector durante la pandemia- pero esta es otra historia.

*La autora es profesora de Facultad de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana campus México. Licenciada en Comunicación y Maestra en Gobierno y Políticas. CEO de Wombat Accelerate.

Twitter: @yuyisvg