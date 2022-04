Los formuladores de políticas ahora deben reconocer que los mercados saludables requieren competencia entre diferentes modelos de negocios, así como en dimensiones tradicionales como el precio, la calidad y la innovación. Lograr esto requerirá una aplicación más activa o una intervención regulatoria.

CAMBRIDGE – Pregúntele a cualquier economista si la competencia siempre es algo bueno, y la respuesta será un rotundo sí. Después de todo, la competencia impulsa lo que el difunto William Baumol denominó la “máquina de innovación” de la economía de mercado moderna.

A través de la competencia, las empresas se estimulan entre sí para aumentar las ventas sirviendo mejor a los clientes, ya sea reduciendo precios, mejorando el servicio u ofreciendo productos innovadores.

La innovación ha impulsado las mejoras extraordinarias en la salud y la calidad de vida en los últimos dos siglos. Y sin duda el mundo necesitará más creatividad para resolver desafíos apremiantes, como proporcionar energía y transporte con bajas emisiones de carbono o desarrollar nuevas vacunas y medicamentos para hacer frente a la próxima pandemia u ola de resistencia a los antimicrobianos.

La competencia no es el único impulsor de la innovación, por supuesto: la investigación financiada con fondos públicos y la regulación gubernamental también son esenciales. Pero la competencia entre las empresas es cómo se difunden a escala las ideas brillantes que sirven a la sociedad. Existe amplia evidencia de que la fuerte competencia está asociada con una mayor productividad. Menos alentador, los estudios también sugieren que la competencia ha disminuido con el tiempo en los Estados Unidos y otras economías avanzadas.

Sin embargo, entre el público en general, “competencia” se ha convertido recientemente en un término despectivo, y algunos comentaristas afirman que ha permitido el surgimiento de jugadores dominantes en el dominio digital y sectores que van desde la alimentación hasta las finanzas. Las consecuencias adversas incluyen la pérdida de la privacidad individual como resultado de la vigilancia digital y el aumento de los precios de los alimentos sobreprocesados.

Para un economista, esta crítica suena paradójica: si un mercado está dominado por una sola empresa o un puñado de empresas, entonces, por definición, no es competitivo. Entonces ¿qué explica la nueva aversión a la competencia entre algunos no economistas?

Una posible explicación es que muchas personas toman la palabra “competencia” como sinónimo de “negocio” y consideran que las declaraciones a favor de la competencia indican una postura ideológica orientada al mercado. Esta interpretación se encuentra en Competition Overdose, un libro reciente de los juristas Ariel Ezrachi de la Universidad de Oxford y Maurice Stucke de la Universidad de Tennessee. Para Ezrachi y Stucke, “competencia” significa una carrera a la baja en términos de estándares de seguridad o calidad, o aumento de precios, en aras de aumentar las ganancias corporativas.

Tal interpretación tiene alguna validez. Hace poco asistí a una conferencia organizada por un grupo de expertos de derecha en la que un político conservador de libre mercado comenzó su discurso diciendo: “Por mucho que mis instintos de libre mercado quieran que haga la vista gorda ante los monopolios...” Contar esta historia hace que mis colegas economistas se mueren de risa, pero refleja una desconexión común entre la economía y el lenguaje cotidiano.

La secretaria de Cultura del Reino Unido, Nadine Dorries, también tiene en mente la interpretación favorable a las empresas de la competencia cuando argumenta que su controvertida propuesta de privatizar la emisora de servicio público Channel 4 fortalecerá su capacidad para competir con los servicios de transmisión global como Netflix y Amazon Prime. De hecho, Channel 4, que es de propiedad pública pero está financiado comercialmente, ya está compitiendo contra ellos de manera muy efectiva y es rentable.

Para Dorries, la competencia significa impulsar otra gran empresa de medios del sector privado que podría comprar Channel 4, como Disney. Pero tal vinculación reduciría la competencia en los mercados de proveedores, como la publicidad televisiva y la producción independiente. La privatización de Channel 4 es otro ejemplo de legisladores que favorecen a grandes empresas globales, lo que les permite volverse aún más dominantes bajo la rúbrica de “competencia”.

Tal vez los economistas simplemente hayan hecho un mal trabajo al explicar lo que entienden por competencia. Pero parte de la razón de la brecha en la comprensión se destaca por la propuesta de vender Channel 4. Al considerar una fusión o un mercado con unos pocos actores dominantes, las autoridades de competencia se han mostrado reacias a adjudicar sobre la base de modelos comerciales en lugar de las leyes antimonopolio tradicionales. criterios como los precios. Esta postura se está volviendo insostenible.

Por ejemplo, la naturaleza de los mercados digitales donde el ganador se lleva todo significa que las empresas dominantes que cobran un precio cero a los consumidores pueden mantener operaciones con pérdidas a gran escala durante muchos años. Esto hace que sea difícil, si no imposible, que las empresas emergentes con otros modelos comerciales, como uno basado en suscripciones, crezcan a una escala sostenible.

Los mismos problemas surgen en el sector bancario minorista del Reino Unido. Todos los bancos importantes están atrapados en un modelo de cuentas corrientes libres de cargos, que deben subsidiar cruzadamente cobrando de más por otros servicios, como los sobregiros. Los reguladores de la competencia del Reino Unido nunca se han decidido a insistir en un modelo de negocio diferente, y ningún banco se atreve a apartarse de él.

Una monocultura similar está en el centro de las preocupaciones de las autoridades del Reino Unido sobre los sitios web de comparación de precios, que obligan a todos los actores en mercados como el de la energía y las telecomunicaciones a ofrecer precios generales bajos e imponen una penalización por lealtad a los clientes que no se cambian. El agnosticismo sobre los modelos de negocios da como resultado carreras armamentistas corporativas y competencia en una sola dimensión, y hace que las economías de escala, una barrera para la entrada al mercado, sean esenciales.

Los formuladores de políticas ahora deben reconocer que los mercados saludables requieren competencia entre los modelos de negocios, así como a lo largo de dimensiones tradicionales como el precio, la calidad y la innovación. Lograr esto requerirá una aplicación más activa o una intervención regulatoria. Economistas como Kaushik Basu, por ejemplo, abogan por la provisión pública directa de un modelo de negocio alternativo.

Durante los últimos 20 años, las autoridades de competencia han presidido la creciente concentración en muchos mercados, junto con la desaparición de modelos alternativos. Tener una opción pública puede ayudar a que los mercados funcionen mejor y puede restaurar el buen nombre de la competencia.

