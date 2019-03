Una espina de experiencia vale más que un bosque de advertencias

James Russell

UNA VEZ AL AÑO. El sábado 23 de febrero, el fondo Berkshire Hathaway, que administra el legendario y reconocido inversionista Warren Buffett, presentó su informe anual 2018. El evento resulta siempre de mucho interés, por la carta que redacta a sus inversionistas. Un dato curioso es que Buffett nunca ha escrito un libro. Todos (muchos) los que existen relacionados con su estilo de inversión provienen de conferencias y/o de las cartas anuales como la que presentó la semana pasada. Berkshire Hathaway registró una pérdida neta de 25,000 millones de dólares al 4T18. Los problemas en Kraft Heinz (el viernes 22 de febrero cayó 30% al reconocer menor valor en sus marcas, menos dividendos y anunciar una investigación en su contra por registros contables), la quinta acción con mayor peso en su fondo también afectó el resultado. En su carta anual dijo que la compañía anotó 3,000 millones de dólares. La pérdida se debió a las grandes caídas de precios en empresas como Apple, que sigue siendo su mayor participación. Buffett también reiteró su crítica a una nueva regla contable que dice que exagera el desempeño de Berkshire, al exigir que la compañía registre las fluctuaciones de las acciones a corto plazo. Las fuertes oscilaciones de las acciones en diciembre hicieron que Berkshire registrara “varios días variaciones (ganancia o pérdida) de más de 4,000 millones de dólares. Buffett instó a los inversores a “no olvidar el bosque por los árboles”. De 49 emisoras del fondo, 6 compañías representan casi 70% de su valor (tabla anexa).

Ansioso por comprar un “elefante” / sobre recompras

Su cartera total se valoró en 173,000 millones de dólares a finales del 2018. Buffett sostuvo no ver ninguna empresa de potencial adquisición en los próximos años, pero que están ansiosos por realizar una “adquisición del tamaño de un elefante”. “El solo hecho de escribir sobre la posibilidad de una gran compra hace que mi pulso aumente”. Por lo que toca al aumento de recompras de acciones, este ha sido motivo de crecientes críticas por parte de políticos en Washington. Pero Buffett comentó que para Berkshire sigue siendo importante la recompra de sus propias acciones. Aseguró estar complacido de que muchas empresas en las que Berkshire tiene grandes participaciones están aceptando recompras porque pueden aumentar automáticamente el porcentaje de participación.

Más allá de los números

Independientemente de las cifras, las cartas anuales de Buffett ofrecen una experiencia y reflexión muy valiosas. A continuación, conceptos destacados en la carta:

Importancia del ahorro

Destacó Buffett en su carta la importancia de favorecer el ahorro frente al consumo. “Entendemos que haya gente que prefiera aumentar el consumo antes que seguir construyendo capital. Charlie Munger (su socio) y yo no nos uniremos a ese grupo”. Recuerda la importancia del entendimiento de la inversión en los norteamericanos a lo largo del tiempo: “Si nuestros antepasados se hubieran decidido a consumir todo lo que producían, no habríamos tenido inversión, no habríamos experimentado ganancias de productividad y no habríamos tenido una gran mejora en nuestro nivel de vida”.

“Berkshire seguirá siendo una fortaleza financiera”

Berkshire tiene 132,000 millones de dólares en liquidez y señala que parte de esa liquidez es “intocable”. Asume que caerá en errores de gestión y que se perderán oportunidades obvias, pero “nunca me arriesgaré a quedarme corto de efectivo. Evitaremos cualquier actividad que pueda amenazar este colchón de liquidez”. El mejor inversionista de todos los tiempos tiene claro que lo primero es la seguridad financiera, algo que todos deberíamos apuntar también en piedra.

Más oportunidades de comprar participaciones en bolsa que compañías enteras

Berkshire Hathaway ha ido evolucionando a lo largo del tiempo hacia una mayor importancia de las compañías que controla por completo, por encima de aquellas cotizadas en Bolsa, de las que sólo tiene un porcentaje de su capital. Sin embargo, explica Buffett que durante el 2018 las oportunidades estuvieron mucho más entre estas últimas compañías, más que en la compra de negocios enteros, donde le cuesta mucho encontrar precios atractivos.

“Los negocios verdaderamente buenos son muy difíciles de encontrar, no tiene sentido venderlos”

“Vender algo que eres muy afortunado de poseer no tiene ningún sentido”, dice, en respuesta a quienes le piden que realice algunas ventas de acciones en cartera para aprovechar potenciales ventajas fiscales.

Como accionista, prefiere recompras de acciones que recibir dividendos

Buffett explica que lo lógico es que, a lo largo del tiempo, Berkshire Hathaway vaya recomprando acciones en cuanto el valor de las acciones se sitúe por debajo del valor intrínseco de la compañía. También le gusta que las compañías en las que invierte hagan lo propio. Y, de hecho, detalla que prefiere esta práctica de remuneración al pago de dividendos. “A Charlie y a mí nos gusta mucho cuando los directivos de las empresas en las que invertimos emplean parte de sus beneficios para aumentar la participación de Berkshire en la compañía”.

“Buena parte de nuestro éxito se ha debido al empuje de EU”

Con humildad, Buffett recuerda que buena parte del éxito de Berkshire Hathaway se debe a la pujanza de Estados Unidos como país prospero. Recuerda que hace 77 años empezó a invertir y que a lo largo del tiempo se han vivido numerosas situaciones difíciles, pero que la nación ha ido superando todas estas situaciones y ha seguido generando riqueza. “Todos los titulares alarmantes han ido pasando a la historia”.

Fundador de la empresa SNX, Constructores de Patrimonio y empresario en Bolsa desde hace muchos años. Puedes escribir tus comentarios y dudas al correo [email protected]