Enanos

Los senadores Luis Humberto Fernández (PT) y Javier Lozano (expanista) confrontaron posturas respecto al presunto enriquecimiento inexplicable del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia al gobierno de Puebla,Miguel Barbosa. Lozano acusa y Fernández le revira pidiendo congruencia y la 3de3.

Palomitas

El INE gastó 12.7 millones de pesos para la organización, producción y realización del primer debate presidencial, el 22 de abril en el Palacio de Minería en la Ciudad de México. De este monto, la autoridad electoral erogó 243,356 pesos en pago de los moderadores Sergio Sarmiento y Azucena Uresti. La conductora Denise Maerker renunció al pago. El INE puntualizó que el costo total representa 1.11 pesos por cada una de las 11.4 millones de personas que vieron el debate por TV, o 1.70 por los 7.1 millones de personas que lo vieron a través de Internet.

Zancos

En redes sociales se difundió un audio de una llamada telefónica en el que supuestamente el candidato de la coalición PAN-MC a la alcaldía de Campeche, Eliseo Fernández Montufar, le comenta a su interlocutor que aspira a que a él le vaya “ a toda madre” y que “seguirá bacheando con asfalto de segunda”, porque según él, “a la gente le vale v... con qué le bachees”, mientras se hagan las reparaciones. El candidato no tardó en negar categóricamente que sea su voz y adjudicó la difusión del audio a la guerra sucia del PRI en su contra.

Lanzador de cuchillos

Una vez más el expresidente Vicente Fox arremetió contra el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, pues a través de redes sociales publicó un video en el que asegura que el aspirante Andrés Manuel López Obrador no es la mejor opción para el país. “López no tiene experiencia, López no tiene preparación, López no puede ser presidente de México, no caigamos en esa trampa profunda”. Y remató: “Piénsala bien, es México, nuestra casa, nuestro hogar, la casa de nuestros hijos, piénsale, no puede ser López”.

Tragafuego

Orlando Salido, el Siri, excampeón de boxeo y candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a una diputación local en Ciudad Obregón, fue detenido por sustraer 16 latas de cerveza de una tienda e irse sin pagar; Morena salió a explicar el desaguisado y externó que “con relación a los hechos en los cuales se le involucra al candidato de la coalición, Morena Sonora manifiesta que si bien el señor Salido es candidato de nuestra coalición, su postulación correspondió al Partido del Trabajo”.

fuentes@eleconomista.com.mx