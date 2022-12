La FIL y la lectura

Soy una lectora gracias a que siempre vi a mi papá con un libro, y una de las cosas que más disfruto es abrirlo, olerlo, sentir el papel y desbordar la imaginación. Muchos de los lugares que conozco los visito porque en alguna historia leí sobre ellos. Abrir un libro te da la oportunidad de conocer, aprender, descubrir, y por supuesto de cambiar vidas. Un lector será un buen escritor, debido a que mejora la ortografía, ampliar el vocabulario y a ser un cuestionador.

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara es la más importante de habla hispana y una de las que más visitantes reúne a nivel mundial. Este año se dieron cita 806 mil personas, según datos oficiales, un número mucho más alto que el de 2021 por las restricciones de Covid, pero no igual al de 2019 cuando vivíamos sin pandemia.

De acuerdo con un comunicado para la prensa, la Fil deja una derrama económica de 700 millones de pesos para el estado de Jalisco, esto por supuesto representa una parte importante para la economía del estado, pero también da empleo a muchas personas de manera directa e indirecta, además es una parte fundamental de la cultura.

Las editoriales más importantes del mundo vienen a presentar sus últimos ejemplares, se hacen negociaciones para que más obras se traduzcan al español, un ejemplo de esto es que este año estuvo dedicada a la cultura árabe, de la que es muy interesante conocer pues es alejada para nosotros y tienen una visión muy diferente que puede hacer que complemente la nuestra.

Ahora bien, ¿Qué es lo que representa contar con un encuentro editorial y literario como este? Vayamos por partes, contar con una de las fiestas de las letras de esta magnitud debería de verse reflejado en el número de lectores con que cuenta México, pero la realidad dista mucho de que esto sea así. Según datos del Módulo sobre lectura MOLEC de Inegi, 8 de cada 10 personas leyeron algún material en 2016, y para el 2022 solo 7 de cada 10. Además, los mexicanos leemos 3.9 libros al año y la literatura es lo que más se consume con 39.5 por ciento. Este es el año que más libros se han leído desde que se comenzó a realizar el MOLEC en 2015. Pero también es necesario saber qué es lo que estamos leyendo, según el Inegi lo que más leemos son libros, pero qué tipo de libros, pues existen algunos que no contribuyen a la mejora del intelecto.

Podríamos sacar mucho más provecho, pero los mexicanos leemos en promedio 38 minutos, y pasamos en redes sociales tres horas y 20 minutos, ¿qué refleja esto?, que tenemos todo el potencial para dedicar mucho más tiempo a la lectura teniendo a una de las ferias del libro más importantes del mundo. Pero esto nos lleva a un problema que existe actualmente con las redes sociales, cada vez tenemos videos más cortos, dónde se tiene que exponer algo rápidamente o la persona cambia a otro video, por esta razón no se invierte tiempo en la lectura; no existe una competencia cuando todo va tan rápido. Aquí es donde la educación en casa puede hacer grandes diferencias. Si dedicas 20 minutos al menos a leer con tus hijos, esto se hará hábito y tendremos jóvenes lectores que se harán lectores de por vida. También la escuela es un excelente diferenciador, no es solo dejar lecturas, es analizarlas y desmenuzarlas de tal forma que esas personas se cuestionen por todo.

Contamos con diversas editoriales que tienen sellos económicos, que se pueden encontrar en librerías hasta en 50 pesos, pero si no invertimos tiempo en leer con las nuevas generaciones, nada funcionará. Hay que recordar que un 53 por ciento de los mexicanos entendemos la mayor parte de lo que leemos y que solo un 30.2 por ciento entiende todo, tenemos un número alto de la población que es analfabeta funcional, el que sabe leer, pero no comprende lo que lee.

Los pueblos analfabetos son fáciles de engañar, de no cuestionar nada de lo que su gobierno hace y esto afecta a la toma de decisiones de temas importantes como salud, educación, economía, política, políticas públicas, etcétera.

Como muy bien apunto el Dr. Mauricio Merino, “la FIL es una cascada de autores, creadores, editores, libreros, lectores, periodistas y estudiantes que se dieron cita en un encuentro vital de la inteligencia, la resistencia y la libertad”.

Deberíamos de seguir festejando en un lugar de creación literaria, pensamiento y arte donde las personas puedan subir los niveles de lectura y por supuesto, los niveles de conocimiento, progreso, disminución de la pobreza y la marginación. Que la FIL continúe por muchísimos años y que el nivel de lectura del mexicano aumente.

Dra. Claudia Ivett Romero-Delgado. Académica de la Universidad Panamericana.