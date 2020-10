Según el director general del IMSS, Zoé Robledo, para 2021 se contratará a más de 6,000 médicos y abrirán 30% más de plazas para los residentes, en consonancia, claro, con la narrativa de intencionales carencias del pasado.

Seguramente que los directivos del IMSS ya hicieron las corridas financieras que les permitieron determinar cuánto más se gastará el instituto de sus reservas para costear este aumento en su presupuesto, que ya será permanente.

¿Garantizarán que tanto forzar las finanzas del IMSS con cargas adicionales para cumplir objetivos del sexenio no pondrán en riesgo la viabilidad financiera de la institución clave para la estabilidad social y política de la República?

¿Otro pacto fiscal o un gambito federal?

Aunque el titular de la SHCP, Arturo Herrera, anunció que se reunirá con los secretarios de Finanzas de los estados de la República para dialogar sobre el pacto fiscal, llama la atención que subraye que éste se reformó en el sexenio calderonista.

Es cierto, fue en el 2007; como bien lo explicó el director general editorial de El Economista, Luis Miguel González, la reforma al pacto original data del lopezportillismo. Se hizo para un México con abundancia petrolera.

Pero no nos engañemos. La disputa a la que atrajo Palacio Nacional a los gobernadores aliancistas y a los morenistas no es por el pacto fiscal, pues en realidad todos, el presidente y los gobernadores, sólo tienen objetivos electorales.

¿Gesto a favor del general Cienfuegos?

Con timidez, como para no molestar, se filtran resultados de investigaciones de los movimientos financieros del extitular de la Defensa, Salvador Cienfuegos, “hechas por Sedena, instituciones financieras y de inteligencia”, y no detectaron irregularidades.

Se dan explicaciones hasta del uso del BlackBerry citado por la DEA y se expone la hipótesis de que es posible que suplantaron la identidad del general y “hayan engañado a la DEA”.

Todo en un tono tan off the record que, como se dijo al principio de estas líneas, pareciera que desde el Poder han iniciado una tibia defensa de la integridad personal del general. Qué pena, los profesionales de la DEA no saben de tibiezas.

Notas en remolino

El presidente Andrés Manuel López Obrador, consciente de que por alguna razón Asa Cristina Laurell incomodaba a Jorge Alcocer y a Hugo López-Gatell, accedió a que la cesaran. Ya le encontró espacio en la dirección de Planeación Estratégica Institucional del IMSS... Anunciaron que ya se entregó el adelanto a la ONU para que proceda a la compra de medicamentos. Ojalá y estén a tiempo, porque luego si en el primer trimestre hay desabasto ya no podrán culpar a las malignas empresas mexicanas... Después de que ayer 28 de octubre, tuvieron que abrir el Templo de San Hipólito para la veneración a San Judas Tadeo, uno supone que el gobierno de CDMX repensará los planes de cerrar la Basílica el 11 y 12 de diciembre... José Antonio Álvarez Lima renunció al Canal Once. Morena no podía dejar vacante el escaño de Joel Molina en el Senado... Otro superdelegado, Manuel Pérez de Nayarit, se va para ser candidato a la gubernatura...