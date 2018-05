Ildefonso Guajardo, secretario de Economía y máximo representante del gobierno mexicano en la renegociación del Tratado de Libre Comercio Norteamericano, está marcando un hito en la historia de las negociaciones internacionales.

El funcionario mexicano se está perfilando como un negociador extraordinariamente hábil, frente a uno de los más despiadados y feroces negociadores del mundo: el presidente de EU, Donald Trump.

Todavía no puede cantar victoria, pues no ha concluido la renegociación; pero, aun cuando no se llegara a cerrar el acuerdo trilateral, la figura de Ildefonso Guajardo y el nombre de México quedarían enaltecidos por no haber cedido a las severas presiones de Estados Unidos.

La línea

El secretario de Economía está cumpliendo con la premisa fundamental que trazó el presidente Enrique Peña Nieto, quien el 2 de septiembre pasado dijo que México participa de buena fe en las negociaciones pero no aceptará nada que vaya en contra de nuestra dignidad como Nación o el interés nacional de México.

Ferocidad

Trump ha hecho públicamente lo que suele hacer cuando negocia: presionar al máximo a sus contrapartes, y si éstas se arredran, las aplasta y obtiene lo más que puede; en cambio, si su contraparte no se amedrenta, le toma respeto.

Diplomacia

Y esto último es exactamente lo que está haciendo Guajardo. Sin alardes, sin estridencias, pero sin complejos; vaya, sin achicarse, se ha mantenido sereno y diplomático. Pero sobre todo, no se ha amedrentado.

Aun ante las amenazas y las más ofensivas declaraciones del presidente Donald Trump, el funcionario mexicano se ha concentrado en “tejer fino” y mantener el diálogo y la negociación con sus homólogos.

Incluso ha logrado estrechos y amistosos lazos con Robert Lighthizer, el representante comercial de Estados Unidos, y Chrystia Freeland, la canciller canadiense.

En el filo

A pesar de que los tiempos legislativos se están acabando y por ende la ventana de oportunidad para cerrar las negociaciones, el gobierno mexicano ha evitado caer en la precipitación.

No ha cedido a la tentación de aceptar las condiciones extraordinarias del gobierno estadounidense, con tal de lograr el cierre de la renegociación.

Arma secreta

Existe la posibilidad de que Trump presione todavía más y utilice su principal arma de terror: el anuncio de que EU saldrá del TLCAN. Es decir invocar el artículo 2205 del propio TLCAN.

Distintos analistas consideran posible que el presidente estadounidense utilice esa arma que le daría seis meses de intensas presiones (en particular cambiarias) a México.

Otros dicen que no la utilizará porque es un arma suicida.

La trampa

El propio Donald Trump se encargó de crear la expectativa de que estaba próxima la conclusión de las negociaciones a propósito de la Reunión de las Américas, adonde, en un principio, dijo que llevaría resultados sobre el TLCAN. Con el paso de los días se desdijo y finalmente se le cruzó China y no asistió siquiera a la reunión.

Sin embargo no dejó que la expectativa se desvaneciera por completo. Luego saldría el líder de la Cámara Baja, Paul Ryan, para fijar el 17 de mayo como fecha límite para notificar el nuevo acuerdo comercial y que pudiera ser aprobado por este Congreso.

Guajardo no cayó en la trampa y respondió que era prácticamente imposible lograrlo para esa fecha. Dijo que no era un plazo fatal para la renegociación. La renegociación puede continuar después de esa fecha, advirtió con frialdad.

Hoy es 17 de mayo y se cumple el plazo sin haberse alcanzado el acuerdo.

Ildefonso Guajardo advierte que todavía no se dan las flexibilidades necesarias para cerrar la negociación. Los equipos siguen negociando; los ministros están disponibles para reencontrarse.

En EU hay espacio para que cante una victoria, pero en México no hay espacio para que sólo beneficie a una parte, asevera el funcionario.

Para lo que sí hay espacio es para seguir negociando después del plazo de Ryan.

Y en eso están exactamente.

Robo electrónico

El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, informó en conferencia de prensa lo que le anticipé en este espacio. Fueron vulneradas cinco instituciones financieras y les hurtaron 300 millones de pesos. Excelente decisión la del gobernador del banco central de salir a los medios a difundir la información que tienen hasta ahora. Enhorabuena. Por cierto, le comento que la renuncia de Lorenza Martínez, directora del Sistema de Pagos Electrónicos de Banxico, la presentó antes de que ocurriera toda esta historia relacionada con el SPEI. Desde mi punto de vista Martínez es una extraordinaria funcionaria, con notables medallas académicas y administrativas.

Atisbos

POLÍTICA.- La renuncia de Margarita Zavala a la candidatura a la Presidencia de la República tiene varios impactos: 1.- Sorpresa; 2.- Impacta en el tablero electoral; 3.- Se dividirán los votos de sus simpatizantes; 4.- Meade podría buscar atraerla a ella y una parte de sus votantes; 5.- Podría beneficiar la candidatura de “Yo Mero”, quien antier dejó con muy buen sabor de boca a los consejeros de BBVA Bancomer.