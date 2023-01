Google: nubes en el horizonte…

En lo que se antoja como una fuerte bofetada contra el gigante tecnológico Google, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y ocho estados de la unión americana, presentaron este martes una demanda masiva contra la empresa. Esta quinta demanda, en menos de dos años, acusa a Google de abusar ilegalmente de un monopolio sobre la tecnología que impulsa la publicidad en línea.

De acuerdo con una nota publicada el martes en el NYT, Google había “corrompido a la competencia legítima en la industria de la tecnología publicitaria al participar en una campaña sistemática para tomar el control de la amplia gama de herramientas de alta tecnología utilizadas por editores, anunciantes y corredores para facilitar la publicidad digital”. La demanda solicitó al Tribunal de Distrito de Estados Unidos para que el Distrito Este de Virginia obligara a Google a vender su conjunto de productos de tecnología publicitaria y evitar que la empresa se involucrara en prácticas supuestamente anticompetitivas.

Esta nueva demanda se entiende como un esfuerzo por parte de la administración Biden para controlar el crecimiento desmesurado de empresas monopólicas. Pero también se suma a un esfuerzo regulatorio internacional para aminorar los daños que este tipo de monopolios han generado en diversos ecosistemas.

Ya en 2020, varios estados de la unión americana, junto con el Departamento de Justicia, habían presentado una demanda antimonopolio en su contra relacionada con la tecnología publicitaria. Posteriormente en el 2021, algunos estados también demandaron por lo que llamaron prácticas abusivas de Google en la app store.

De acuerdo con la misma nota del New York Times, un grupo que representa a editores, incluida The New York Times Company, ha presionado al Congreso para que permita que los sitios negocien los términos de los acuerdos publicitarios de forma colectiva con Google y otras plataformas en línea. Normalmente, ese tipo de coordinación sería ilegal según las leyes antimonopolio. Sin embargo, los esfuerzos de los editores no han rendido los frutos deseados hasta ahora.

Finalmente, el argumento del Departamento de Justicia aboga sobre lo que en principio debe ser velado y regulado, que es el equilibrio del mercado que proteja a los consumidores de abusos. De igual forma, estos órganos regulatorios deben proteger a otros pequeños grupos de interés, como pueden ser los editores, que quedan desamparados para crecer ante gigantes de esta talla.

Por otra parte, quizás previendo nubes en el horizonte, el viernes, Google anunció que despediría a 12,000 empleados, o el 6% de su fuerza laboral, en respuesta a una desaceleración en el mercado de la publicidad digital. Ya la semana pasada también Microsoft había anunciado el despido de cerca de 10,000 empleados.