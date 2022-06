Doña Patty es una señora que, a sus casi 70 años, continúa trabajando, todos los días se levanta a las 5 AM para tomar la deficiente transportación a su trabajo, sin omitir que la necesidad la obligó a hacerlo en medio de la pandemia y de la difícil situación de inseguridad que atravesamos las mujeres. Es beneficiaria de la pensión para adultos mayores, es decir, recibe un pago bimestral de 3,850 pesos, que gasta en los medicamentos que necesita de por vida para su padecimiento en la pierna derecha. Doña Patty no tiene seguridad social, ni una pensión para la vejez, tampoco casa propia, y mucho menos tiene derecho a enfermarse pues ya no tiene seguro popular; pero a pesar de todo esto, ella no se rinde, desde muy pequeña sus padres le inculcaron trabajar fuerte para sacar adelante a su familia.

La economía mexicana es como doña Patty, tiene cimientos sólidos y no se rinde, por eso México ha logrado mantenerse resiliente a pesar de los muchos choques externos que hemos recibido, como la guerra en Ucrania, la pandemia de Covid-19 y la inestabilidad de los precios de los energéticos. Sin embargo, es inadmisible que México se mantenga a la deriva, a pesar de nuestras grandes fortalezas, cada día se recrudece el clima de incertidumbre y preocupación, arrastrado por una inercia que no nos permiten crear las condiciones mínimas de seguridad, empleo, crecimiento y bienestar que los mexicanos nos merecemos.

Mientras otros países encontraron en la desgracia de la pandemia, la oportunidad de estimular el comercio digital y la tecnología, protegiendo a los más vulnerables, México parecía un país de ciegos, que jamás entendió la importancia de mantener las condiciones de seguridad y de inversión.

La inflación sigue drásticamente al alza alcanzando niveles nunca antes vistos, el pollo, el jitomate, el aguacate, el aceite están por los cielos. El Inegi informó que la inflación ya alcanzó 7.6% anual, la cifra más alta desde hace más de 20 años.

México fue el país que más decreció durante la pandemia, casi 9% del PIB, y por México es uno de los países que más tiempo le tomará recuperar su dinamismo. Estas últimas semanas, prácticamente todos los organismos internacionales, incluyendo el Banco de México, recortaron nuevamente la expectativa de crecimiento económico para el país a 2%. Esta cifra es inferior tanto al promedio mundial (3.6%) como al desempeño de Estados Unidos (3.7%), América Latina (2.5%), e incluso Nigeria (3.7%) un país mucho menos desarrollado que nosotros.

¿Qué se debe hacer para recuperar el crecimiento?

Mantener la estabilidad macro. Recuperar la competitividad perdida en los tres últimos años, aumentando la oferta de productos con mejor e innovación. Mayor financiamiento para el sector productivo. Más y mejor infraestructura. Reducir la economía informal y al mismo tiempo aumentar la calidad y oferta de los empleos.

Por supuesto para alcanzar estos objetivos, necesitamos una política social efectiva focalizada en las regiones más rezagadas, la reconstrucción del sistema educativo y de salud, mejorar la seguridad y contar con un sistema de justicia eficiente. Desafortunadamente, hoy vivimos en un Estado fallido, con millones de mexicanas y mexicanos como Patty, con un gobierno que durante tres años ha estado sumergido en el pasado, que no logra entender el presente y mucho menos interesado en construir futuro.

Twitter: @PerezSoraya