“Morralla del caló mexicano”, se llama el diccionario de caló y voces populares y familiares que acostumbramos decir los mexicanos, compiladas por el escritor e investigador de la cultura popular, el poblano Jesús Flores y Escalante. En él está consignada la expresión: Ya chole. Así la define: “frase popular compuesta que indica: ‘ya basta’, ‘ya cálmate’. Se dice: ‘Ya chole con ese ruido’. Derivado: Ya estás”.

La expresión popular usada por el presidente López Obrador el pasado jueves, en opinión de la reportera Sara Pantoja de la revista Proceso, puede resultar del tamaño del “¿y yo por qué?” de Fox. De acuerdo con la opinión de la periodista, agregaré que la frase está a la altura del “haiga sido como haiga sido” de Calderón; y los tres libros que Peña Nieto nunca leyó.

Para los asesores de imagen del presidente, si es que los tiene; y si los tiene si es que les permite asesorarlo, porque tengo la impresión de que nuestro Mandatario es más cerrado que un banco en domingo, es urgente darle un spin —un sesgo o un giro— a ésa frase de connotación negativa para darle un sentido positivo. Cosa harto difícil dada la oposición de todos colores y sabores que están esperando una equivocación del Ejecutivo para agrandarla, sacarla de contexto, y pregonar el error a todos los niveles con el fin de romper la liga que sostiene la popularidad y el capital político del Ejecutivo. (Agresivos los adversarios y les dan piedras).

Bien dice una conseja popular que amigo no es quien se la pasa alabándote sino quien te dice la verdad. No soy amigo de AMLO, ni siquiera lo he visto en persona, pero sí me gustaría expresarle algo similar a lo que la inteligente escritora mexicana, Sabina Berman, le escribió el domingo en El Universal, con todo respeto y estimación a nuestro presidente.

Señor, dé marcha atrás en la nominación del desprestigiado e indefendible Félix Salgado Macedonio como candidato de Morena. Usted dice que él es candidato porque ganó una encuesta, que el pueblo votó por él y el partido obedeció el mandato popular. Además, la justicia no le ha probado nada de lo que se le acusa y que usted respeta eso. Supongamos sin conceder, frase que antes usted usaba con mucha frecuencia y que ahora ya no la dice, que sea verdadero todo lo que la dirigencia de su partido y usted esgrimen para sostener la candidatura de Salgado Macedonio. La encuesta de referencia fue realizada meses antes de que la opinión pública guerrerense y, sobre todo, el 50% del electorado que constituyen las mujeres, supieran de las bajezas del hoy candidato. Sean o no sean éstas verdaderas ya hay una muy fuerte corriente de opinión contraria a él y, por ende, a su partido y, si me apuran, a su proyecto de la 4T.

Pero señor, en todo el mundo es válido que el presidente de una nación sea la máxima autoridad del partido que lo impulsó al poder. Basado en esto le pido por su propio beneficio, hable usted con don Félix, explíquele que su candidatura si bien fue ganada al interior del partido, ha sido duramente impugnada por la sociedad, y aún por algunos y algunas morenistas y que usted, como líder moral de Morena, apela a su adhesión al Movimiento de Regeneración Nacional y a la 4T; así como a su lealtad a la Máxima Magistratura del país, para que renuncie a su pretensión. De otra manera el pueblo, siempre sabio —según sus palabras— y en especial, las mujeres, la mitad más sensible y ancestralmente marginada de la población, le cobrarán con incredulidad y rechazo a su persona y con su voto en contra de su partido, ese inexplicable afán suyo de defender —hasta la ignominia— a un presunto violador.

Meme pandémico

La mascarilla debería de ser de uso obligatorio durante la pandemia. También el cerebro.