Este 10 de abril se va a llevar a cabo la consulta para lo que debería ser una Revocación de Mandato y puede acabar siendo, si no participamos, una manifestación casi unánime de apoyo al presidente.

La aprobación para incluir en la Constitución la figura de la Revocación de Mandato fue avalada por la oposición, cuando esta propuesta era, desde el principio, sólo una estrategia de López Obrador para intervenir inicialmente en las elecciones del 2021 y ahora para fortalecerse con miras a las elecciones del 2024.

Pienso, como la gran mayoría de los que estamos en contra de que se lleve a cabo la consulta, que es un ejercicio inútil, costoso y amañado desde el gobierno y Morena para ensalzar la figura de López Obrador la cual desvirtúa el sentido democrático de lo que debería ser una auténtica consulta, sin embargo, en contra de lo que muchos piensan yo creo que debemos participar.

Pienso también que no se va a llegar a 40% de participación que se requiere para que la consulta sea válida y que en estos momentos es difícil que la mayoría de la gente vote por la revocación, sin embargo, pienso que ya que se va a llevar a cabo sería un error dejarle la cancha libre a López Obrador, por lo que hay que aprovechar la oportunidad para que la gente se dé cuenta de lo mal que va el gobierno y de lo mal que ha hecho dividiendo a los mexicanos.

Esta es la única oportunidad que vamos a tener antes de las elecciones de 2024 para hacer una campaña nacional para que la gente se dé cuenta del fracaso del actual gobierno, no sólo en la economía, el empleo, la seguridad, la salud y el combate a la pobreza, sino en especial en el compromiso central de su gobierno, el combate a la corrupción. Con lo que hemos sabido en los últimos días el tema central debe ser pedir su destitución por la gran corrupción que hay en su familia, el gabinete y su gobierno.

La decisión de votar ya no tiene que ver con la ilegalidad de la consulta y la pregunta, el cálculo debe ser exclusivamente político ¿Cómo avanzamos más con miras a ganar las elecciones del 2024, participando o no en la consulta?.

Debemos tomar en cuenta el deseo de la gente de manifestar su rechazo al gobierno y de salir a votar a favor de la revocación y su desilusión si las voces de oposición llaman a no participar. Si no se participa va a parecer que no existe oposición y que la única verdad que existe es la del gobierno.

Pensemos en el día siguiente de la consulta, si no participamos López Obrador va a obtener un triunfo aplastante y denunciará que la oposición trato de boicotear un ejercicio democrático de participación de la gente y salió derrotada, si participamos seguramente también ganará, pero el margen será mucho menor, habremos promovido la participación de la gente que está en contra del gobierno y seguramente habremos ganado varios puntos para las elecciones del 2024.

López Obrador le puso un cuatro a la oposición y esta cayó redondita, ahora hay que aprovechar el espacio político que abre la consulta para revertirle a López Obrador su estrategia.