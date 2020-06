¿Por qué no hay un día del orgullo heterosexual? He leído varias veces esta pregunta, y asumiendo que es una duda genuina, y no una pregunta tan burda (que en realidad lo es) como: por qué no hay un día del hombre, trataré de responder.

En pocas palabras, porque no tenemos nada de que estar orgullosos, francamente, las personas heterosexuales lo hemos hecho bastante mal. Y ya sé que tú que me lees en estos momentos, no te piensas homofóbico, racista, o ninguna de las etiquetas que te harían pensarte como mala persona, lo sé, no estoy hablando de ti, estoy hablando de todas las personas, del sistema en el que vivimos.

Nuestro “orgullo heterosexual” ha hecho de nosotros la norma. ¿Cuánto tiempo tiene que apareció la primera pareja abiertamente homosexual en televisión nacional? ¿Cuántas veces retratamos la homosexualidad solo dentro de estereotipos satíricos? ¿Cuántas veces hemos utilizado las palabras puto o marica y con qué sentido? ¿Por qué seguimos pensando que podemos utilizar la preferencia sexual como insulto?

Seguimos pensando los derechos de las personas LGBTTTIQ+ en términos de amables concesiones. “Ya les dejamos casarse... ¿y ahora quieren adoptar? Dios, lo quieren todo. ¿En dónde vamos a acabar?” Seguimos construyendo un mundo que responde solo a norma heterosexual y lo(s) demás es(son) lo de menos.

Las personas heterosexuales no tenemos que ampararnos para que un juez nos otorgue el derecho a casarnos, o cambiarnos de entidad federativa para poder adoptar. Amar a una persona de sexo distinto al tuyo no es considerado ilegal en ninguna parte del mundo. No puedo ni siquiera recordar la primera vez en que le dije a mi mamá que me gustaba un niño, ¿por qué habría de recordarlo? ¿Alguna de las personas heterosexuales que me leen recuerdan esa primera vez en que le dijeron a sus padres que les gustaba una persona del sexo opuesto? Nunca he recibido una mirada desprecio por tomar de la mano o besar a mi esposo en un sitio público.

No sólo es importante que exista el día del orgullo LGBTTTIQ+, tiene que ser grande, fuerte y ruidoso, para que sus historias lleguen hasta los oídos de las personas que no encajan en la norma, de quienes tienen miedo, y que sienten que no caben en esa cajita minúscula, pintada de blanco, con papás y mamás sonrientes, bien peinados, desayunando cereal y jugo recién exprimido que hemos inventado para meternos todos.

El día en que nuestras preferencias sexuales sean tan relevantes como nuestro signo zodiacal, entonces, discutimos la pertinencia o no de las celebraciones y conmemoraciones. Mientras tanto, lo son, y es también importante la valiente labor de las personas que teniendo una vida pública salen a contar sus historias de orgullo, porque ellas y ellos le dan fuerza y esperanza a quienes aún no pueden hacerlo