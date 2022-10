El Senado se rinde ante Ebrard

Buenas tardes licenciado Marcelo Ebrard. Mi nombre es Germán Martínez Cázares. Soy senador del Grupo Plural. ¡Qué feo es el señor Daniel Ortega! Pero díganos señor candidato, ¿va a romper relaciones con Nicaragua cuando usted sea presidente? ¿Le podría dejar mi currículum para que me mande a la embajada de España?

Licenciado Marcelo Ebrard, lo respeto. Mi nombre es Miguel Ángel Mancera. Soy senador del PRD. Le voy a plantear una pregunta muy, pero muy difícil. Si usted lo desea, puede no responderla. ¿Cuál será la expectativa para el procedimiento de apelación en contra de las armadoras? Lic., quiero hacer las paces con usted. Olvidemos el pasado. Ya mero será usted mi presi.

Buenas tardes licenciado Ebrard. Mi nombre es Sasil de León Villard. Soy senadora de un partido que no vale la pena mencionar su nombre. Qué bonito es México, tanto que las lágrimas se me escapan. Cuando usted sea presidente, no se olvide de Chiapas.

Buenas tardes licenciado Marcelo. Mi nombre es Cora Cecilia Pinedo Alonso. Soy senadora del Partido del Trabajo. ¡Vámonos a Catar!

Un saludo de su partido, que es su casa, el Partido Verde. Mi nombre es Gabriela Benavides Cobos. Con usted le podría ir muy bien a México. Recuerde, el Partido Verde lo espera.

Buenas tardes Marcelo. Soy Claudia Ruiz Massieu. Soy senadora del PRI. Coincido con la senadora Benavides. El PRI también es su casa. Lo esperamos, y si nos honra con su presencia, prometo realizar una feria de comida internacional en la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Buenas, señor Ebrad. Mi nombre es Gina Andrea Cruz Blackledge. Soy panista. Qué feo episodio el de no haber felicitado a Joe Biden, pero sí a Lula. Repito, qué feo.

Lo visto ayer en el Senado es una fotografía muy clara del nivel de lambisconería, ignorancia y de una profunda desconexión de los senadores con lo que ocurre en el mundo.

No es la visión etnocéntrica y sin estrategia la de AMLO lo único que mantiene descolocado a México en el mundo; existe una degradación consensuada de la política exterior en la oposición.

¿Quién habló de las manifestaciones en Irán a favor de la libertad de la mujer? ¿Por qué no cambiar a la OEA desde adentro y no con berrinches? ¿Qué implicaciones tiene el control de la central nuclear de Zaporiyia por parte de Rusia? ¿Por qué proponen a Modi como mediador si maltrata a los musulmanes? ¿Cuál es la estrategia geopolítica del Gobierno de AMLO?

Fausto Pretelin Muñoz de Cote

@faustopretelin