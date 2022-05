Desde el año pasado que el presidente Andrés Manuel López Obrador puso en marcha el proceso de la sucesión, no pareció preocuparse por la creciente rijosidad entre los distintos grupos -léase tribus- del oficialismo, parecía disfrutarla.

Pero, mientras que él intenta concretar el cambio de régimen, los grupos del oficialismo otean hacia la orilla del sexenio y, salvo los pocos comprometidos, la mayoría busca capilla para encender su veladora.

Algunas visibles fisuras partidistas recordaron a Palacio que el proceso de sucesión era rijoso, era para consensuar y, aunque con poco fervor, tratará de contener pleitos, no vaya a ser que las fisuras se hagan fracturas.

EU: inversiones para el sureste

El jueves, estuvo el Secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O con el embajador de Estados Unidos Ken Salazar y los gobernadores de las entidades del sureste y se anunció la inversión de 30 millones de dólares para esa región de México.

Esa inversión, dice el embajador es parte de la contribución que Estados Unidos al objetivo del Gobierno de México para incorporar al desarrollo del resto de la República a esta región.

El Gobierno de la República no tiene objeción, aunque quedó claro que los recursos serán canalizados a través de la agencia USAID, tan satanizada en las mañaneras, pero quizá optaron por aplicar el viejo refrán: “a caballo dado no se le ve el diente”.

Impunidad por normalistas de Ayotzinapa

Airado, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, se quejó porque los jueces liberaron a los que la “nueva verdad histórica” de la muerte de los normalistas señalaba como presuntos responsables.

Desmemoriado el funcionario, pues, alegando tortura, gestionaron la liberación de los señalados por la “verdad histórica” de Murillo Karam, pero la construcción de “la nueva verdad” los llevó a los mismos presuntos.

Impecables los jueces, pues no pueden juzgar dos veces a nadie por el mismo delito. El karma, dicen los budistas, es como la reacción a las acciones, esta vez no tuvo Encinas que esperar a otra vida. Lo dicho, Karma is a bitch.

Noticias en remolino

Ante la inminente celebración del Tianguis Turístico que regresa a su sede histórica en Acapulco, la gobernadora Evelyn Salgado presidió una reunión con eufemístico nombre, “Coordinación para Construir la Paz”, cuyo único objetivo es evitar que la violencia que agobia al puerto no desluzca el evento… El oficialismo nos dice que toda las encuestas muestran el gran respaldo al gobierno del Presidente López Obrador. No han leído bien. El gran respaldo es a la persona del Presidente, no a su Gobierno… Choque de Rubén Moreira y Humberto Moreira. Pregunta a los expertos. ¿Quién es Caín, quién es Abel?... Después de tanto brinco ideológico, la Organización Mundial de la Salud dio su visto bueno a la vacuna Cansino que aplicaron en México. Ya es parte de la lista de las once vacunas con aprobación de emergencia… Sabia reflexión de Isaac Asimov: “En la vida, a diferencia del ajedrez, el juego sigue después de un jaque mate” …