Más allá de que la española Prisa se apuntó una buena victoria al lograr la revocación de las medidas pre arbitrales que el juez 63 de lo civil en la CDMX había otorgado a Grupo Coral, esto en el lío en Radiópolis, esta historia está lejos del fin. Y es que Miguel Alemán Magnani, Carlos Cabal y Alejandro del Valle, socios de Coral, y quienes compraron a Televisa el 50% del grupo radiofónico ya interpusieron el viernes un amparo.

Se espera que mañana o a más tardar el jueves se logre la suspensión provisional que invalide la determinación del juez Miguel Ángel Robles, ya que se considera que no debió revocar su propia decisión. En todo caso era materia de un tribunal de apelación.

También resulta cuestionable lo de las firmas. Ambos abogados de Coral tenían poderes, el único punto es que quien gestionó el asunto por la vía digital no tenía FIEL. Se estima que esto es improcedente, ya que invalida el acceso a la justicia para todos. Obvio vendrán los recursos que sean necesarios, ya que más allá de lo que afirma Prisa, ésta se ha negado a conciliar. Coral designó al ex ministro de la SCJN José Ramón Cossío, en tanto que Prisa tiene al colombiano, Ricardo Alarcón Gaviria quien no acudió a una cita concertada. Alemán y los suyos lo único que pretenden es que el contrato entre accionistas se sujete a la Ley de Inversiones Extranjeras. Más allá del capital neutro, ningún extranjero puede tener el control de las decisiones en una sociedad ligada a una actividad regulada.

Cierto, Alemán firmó el nuevo contrato, pero fue sorprendido. Prisa que lleva Manuel Mirat, modificó el que tenía con Televisa, para retener la dirección, las finanzas y contenidos.

También se rechaza que los socios de Coral hayan tratado de tomar las instalaciones de Radiópolis y las cuentas bancarias. Lo que sí se realizaron fueron asambleas para nombrar a Ignacio Carral Kramer como nuevo director.

De ahí en fuera ni Alemán, ni sus socios han podido pisar Radiópolis y se estima que los actos corporativos realizados siguen vivos porque hasta ahora ningún juez los ha invalidado.

Así que lucha a muerte.

Modelo se ampara y JFCA a todo vapor

Inició la pugna por la titularidad del contrato colectivo en la planta de Modelo en Zacatecas. Según esto es un sindicato independiente, aunque como le había platicado atrás estaría el senador de Morena José Narro. Llama la atención la celeridad con la que actuó la JFCA que comanda María Eugenia Navarrete para iniciar el recuento con los 1,300 trabajadores. El proceso arrancaría este miércoles a las 4 de la mañana. El problema es que el municipio donde se ubica la factoría, Calera de Víctor Rosales está en semáforo rojo y hay muchos empleados vulnerables. Modelo de Cassiano de Stefano,abierta a la libertad sindical, ya se amparó para que el procedimiento se posponga y se dé en mejores condiciones.

Quincey de Coca con AMLO y Cortina pondera

Y en el contexto de la embestida contra refrescos, azúcar y alimentos procesados, ayer 21 de septiembre, la visita del timón de Coca-Cola, James Quincey y su entrevista con Andrés Manuel López Obrador. Se habló del nuevo etiquetado y las restricciones de venta a niños en misceláneas. En ese contexto el pronunciamiento de la cámara azucarera (CNIAA) que preside Juan Cortina por el daño al campo dada la satanización a ese edulcorante que se ha consumido en México desde hace 500 años. De por si caerá el cupo de exportación a EU el año que viene.

Inicia pasarela del Paquete Económico

Inicia la pasarela del Paquete Económico 2021 que elaboró SHCP de Arturo Herrera. Mañana reunión ordinaria de la junta directiva de la Comisión de Hacienda que preside Patricia Terrazas. La idea es aprobar el calendario de trabajo y avalar un Parlamento Abierto del 30 de septiembre al 2 de octubre.