"Blitzkrieg" concepto de guerra relámpago empleada por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, conseguía conmocionar y desorganizar al enemigo, dejándolo imposibilitado para defenderse eficazmente.

Los casos de César Duarte, Emilio Lozoya, el asesinato de los normalistas de Ayotzinapa, apenas unas pocas piezas de la blitzkrieg electoral y propagandística para aturdir a la opinión pública y a la oposición.

¿Objetivos? Uno, que el presidente Andrés Manuel López Obrador influya en la elección, sin figurar en la boleta; otro, que la cortina de humo de los escándalos, bien administrados, distraiga de las graves crisis sanitaria y económica, lo cual será más que difícil.

Las dos caras de la justicia de la 4T

Afloraron públicamente, otra vez, las serias diferencias de opinión entre el Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero y el director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP Santiago Nieto Castillo.

Dijo el Fiscal que la FGR sólo procesa con pruebas, como la ley ordena, y habló de denuncias de la UIF que no son más que declaraciones de carácter publicitario, lo cual, a querer o no, muestra dos conceptos de procuración de Justicia en el gobierno.

El primero es el que, como se ha deseado tanto tiempo, se apegue a las leyes y al respeto de los derechos ciudadanos, la otra, que, por ser publicitaria, sólo tiene el fin de juzgar a los adversarios políticos en eso que han llamado "tribunales del pueblo".

SEP y el angustiante dilema de Hamlet

En la Secretaría de Educación Pública hay un serio debate acerca de cómo y cuándo se abrirán las escuelas, debate que involucra la responsabilidad de proteger la salud de millones de niños y jóvenes y la realidad de la brecha tecnológica.

Si la brecha tecnológica no fuera como es, podría ser rutinario un sistema de clases en línea, para no arriesgar la salud de maestros y alumnos, pero la brecha existe y sabe la SEP que la pandemia de Covid 19 no ha sido contenida.

Dilema terrible, pues la realidad muestra que sin reabrir las escuelas millones de alumnos se quedarán sin clases, pero reabrirlas arriesga salud y vidas. Pronto sabremos que privilegiará la SEP.

NOTAS EN REMOLINO

En mayo de 1981, fue invitado especial de la Casa Blanca a la recepción que Ronald Reagan ofreció al presidente José López Portillo. Los funcionarios estadounidenses buscaron foto y autógrafo del beisbolero, en el zenit de su carrera. De tal forma que el genial Paco Calderón publicó un cartón que decía: "ayer estuvieron en la Casa Blanca los mexicanos Valenzuela y López Portillo". Siempre ha sido así... Proponen los panistas que, para resolver el problema de las pensiones se aumente a 15% la contribución a las Afores... Con tanto recordé presupuestal, uno se pregunta si dejaron suficiente dinero para inspectores forestales que persigan la tala o para personal que combata las plagas en el agro mexicano... Ahora que procesen a Emilio Lozoya por los sobornos de Odebrecht, ¿también se buscará procesar a los funcionarios brasileros que dicen entregaron el dinero?...