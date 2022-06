El día de hoy Banco de México (Banxico) dará a conocer su cuarta decisión de política monetaria del año en la que está prácticamente obligado a incrementar la tasa objetivo en, por lo menos, tres cuartos de punto como lo hizo la Fed la semana pasada.

Tanto los analistas como el mercado tienen totalmente descontado un aumento de esta magnitud y cualquier variación sería una gran sorpresa.

Con este aumento, la tasa alcanzaría 7.75%, su nivel más alto desde octubre del 2018. Sin embargo, el panorama apunta a que el presente ciclo de alzas, que comenzó en junio del año pasado, todavía tiene un buen trecho por recorrer.

La semana pasada la Fed incrementó la tasa de Fed Funds en Estados Unidos en tres cuartos de punto para dejarla en un rango de 1.50 a 1.75 por ciento. El incremento de tres cuartos de punto es el primero de esta magnitud desde 1994, hace 28 años.

Adicionalmente, la Fed giró hacia una trayectoria de aumentos más agresiva y larga, incluyendo otro posible aumento de tres cuartos de punto en la reunión de julio, seguido de aumentos sucesivos en las tres reuniones restantes del año en las cuales no se descartan incrementos superiores a un cuarto de punto.

En este escenario, la tasa de fondeo de la Fed cerraría el año en un nivel de, por lo menos, 3.5% y el ciclo de alzas continuaría en el 2023 con otro par de aumentos.

En este entorno, Banxico está prácticamente obligado a, por lo menos, seguir la trayectoria de aumentos de la Fed, lo cual implica que la tasa de fondeo seguramente rebasará su nivel máximo de 8.25% alcanzado a finales del 2018 y se ubicará en un nivel entre 9 y 9.5% para el cierre de este año y acabará marcando un nuevo máximo histórico cerca de 10% en la primera mitad del 2023.

Si bien es cierto que la inflación general en México está casi un punto porcentual por debajo de la inflación general en Estados Unidos, esto se explica principalmente por el subsidio al precio de las gasolinas.

De acuerdo con algunos especialistas, si se eliminara el impacto del subsidio la inflación anual en México estaría por lo menos dos puntos por arriba al nivel de 7.65% registrado en mayo.

El mercado también estará atento a la actualización de proyecciones sobre la trayectoria de inflación de Banxico, la cual seguramente incluiría nuevas revisiones al alza. El mercado ya está descontando una disminución muy pequeña en la inflación de aquí al cierre de año (la mediana de expectativas para el cierre se ubica en 7.0%) y una tasa de fondeo en 9.5% para diciembre de este año.

Sin embargo, las tasas de largo plazo en México parece que todavía tienen camino por recorrer.

La tasa que paga el MBono a 10 años (el instrumento local de deuda de largo plazo del gobierno federal) se incrementó de 8.77% al cierre de mayo a 9.56% al cierre de ayer 22 de junio.

Aunque este nivel representa su nivel máximo de los últimos 15 años, la tasa podría superar 10% hacia finales del año.

Aunque parte importante de la inflación en México viene por choques del lado de la oferta, Banxico tiene que cuidar que las expectativas de inflación de mediano y largo plazos no se deterioren.

Asimismo, una trayectoria de tasas en México por debajo de la que se anticipa por la Fed seguramente tendría un impacto negativo en el tipo de cambio.

El presidente López Obrador ha expresado que le gustaría que Banxico no subiera las tasas para no afectar a los consumidores. La realidad es que la mayoría de los consumidores tienen productos a tasa fija y muy alta que no es tan sensible a los cambios en los costos de fondeo (con la notable excepción del crédito hipotecario.

Los más afectados por el alza en tasas son el Gobierno Federal, los corporativos y las Pymes. No obstante, dada la baja penetración del crédito al sector privado, hace que el impacto de la política monetaria en la actividad económica no sea tan amplio como en otros países.

Si el gobierno actual quiere seguir usando la estabilidad del tipo de cambio como indicador de éxito económico, Banxico tendrá que seguir haciendo su trabajo de manera independiente y profesional.

joaquinld@eleconomista.mx